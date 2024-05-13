Как приготовить яйцо пашот на завтрак – пошаговый рецепт для новичков.

Яйцо пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Яйцо пашот очень подходит к завтракам. Оно удачно сочетается с сэндвичами или в качестве дополнения к овсяной каше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

яйцо свежее 1-2 шт.;

вода 1-1.5 л;

уксус яблочный 50 мл.

Способ приготовления

Одно яйцо аккуратно разбить в миску, не повредив желток.

Вода и уксус. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. Убавить огонь, чтобы кипение было очень слабым.

Приготовление яйца пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавить в воду уксус. В воде сделать круговые движения ложкой, чтобы получился водоворот.

Приготовление яйца пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Осторожно перелить яйцо в центр водоворота. Слегка приподнять яйцо снизу, чтобы оно не прилипало ко дну.

Сэндвичи к завтраку. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Варить пашот 2 минуты и достать. Яйцо посолить и поперчить сверху и сразу подавать к столу.

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