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Рецепт яйца пашот к завтраку — пошаговая инструкция приготовления для новичков

13 мая 2024 05:47
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить яйцо пашот на завтрак – пошаговый рецепт для новичков.
Яйцо пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Яйцо пашот очень подходит к завтракам. Оно удачно сочетается с сэндвичами или в качестве дополнения к овсяной каше.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • яйцо свежее 1-2 шт.;
  • вода 1-1.5 л;
  • уксус яблочный 50 мл.

Способ приготовления

Одно яйцо аккуратно разбить в миску, не повредив желток.

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Вода и уксус. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. Убавить огонь, чтобы кипение было очень слабым.

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Приготовление яйца пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавить в воду уксус. В воде сделать круговые движения ложкой, чтобы получился водоворот.

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Приготовление яйца пашот. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Осторожно перелить яйцо в центр водоворота. Слегка приподнять яйцо снизу, чтобы оно не прилипало ко дну.

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Сэндвичи к завтраку. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Варить пашот 2 минуты и достать. Яйцо посолить и поперчить сверху и сразу подавать к столу.

Раньше мы писали, действительно ли коричневые яйца полезнее белых.

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