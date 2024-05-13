Как приготовить яйцо пашот на завтрак – пошаговый рецепт для новичков.

Рецепт яйца пашот к завтраку — пошаговая инструкция приготовления для новичков
Яйцо пашот очень подходит к завтракам. Оно удачно сочетается с сэндвичами или в качестве дополнения к овсяной каше.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- яйцо свежее 1-2 шт.;
- вода 1-1.5 л;
- уксус яблочный 50 мл.
Способ приготовления
Одно яйцо аккуратно разбить в миску, не повредив желток.
Воду налить в кастрюлю и довести до кипения. Убавить огонь, чтобы кипение было очень слабым.
Добавить в воду уксус. В воде сделать круговые движения ложкой, чтобы получился водоворот.
Осторожно перелить яйцо в центр водоворота. Слегка приподнять яйцо снизу, чтобы оно не прилипало ко дну.
Варить пашот 2 минуты и достать. Яйцо посолить и поперчить сверху и сразу подавать к столу.
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