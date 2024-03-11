Як приготувати смачну закуску із сала — покроковий рецепт з відео та фото

Рецепт ідеального запеченого сала
А ви колись куштували сало, запечене в духовці? Якщо ні, обов'язково спробуйте приготувати. Таке сало можна готувати як доповнення до м'ясної нарізки на святковий або обідній стіл.
Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!
Вам знадобиться:
- 1 л води (окріп);
- лавровий лист;
- суміш перців горошком;
- 1 ст.л. солі (з гіркою).
Для сала:
- 850-1000 г сала (підочеревини);
- 1 ч.л. куркуми;
- 1 ч.л. паприки;
- 1 ч.л. сухого часнику;
- 1 ч.л. спеції для сала;
- сушений базилік;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Сало залити охолодженим маринадом і залишити у холодильнику на добу.
Потім висушити його паперовим рушником та натерти спеціями.
Загорнути у фольгу та залишити в холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.
Випікати в розігрітій духовці на 180 ºС протягом 1 години. Режим верх-низ.
Потім витягнути і розкрити фольгу для рум'яної та хрусткої скоринки. Випікати ще 20 хвилин при 190 °С. Можна увімкнути режим конвекції.
Готове сало залишити охолонути у фользі. Потім покласти для стабілізації холодильник.
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