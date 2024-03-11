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Рецепт ідеального запеченого сала

11 березня 2024 08:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати смачну закуску із сала — покроковий рецепт з відео та фото
Запечене сало. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

А ви колись куштували сало, запечене в духовці? Якщо ні, обов'язково спробуйте приготувати. Таке сало можна готувати як доповнення до м'ясної нарізки на святковий або обідній стіл.

Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!

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Вам знадобиться:

  • 1 л води (окріп);
  • лавровий лист;
  • суміш перців горошком;
  • 1 ст.л. солі (з гіркою).

Для сала:

  • 850-1000 г сала (підочеревини);
  • 1 ч.л. куркуми;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 1 ч.л. сухого часнику;
  • 1 ч.л. спеції для сала;
  • сушений базилік;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Сало залити охолодженим маринадом і залишити у холодильнику на добу.

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Маринад для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Потім висушити його паперовим рушником та натерти спеціями.

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Сало у маринаді. Фото: YouTube @icandoit411

Загорнути у фольгу та залишити в холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.

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Спеції для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Випікати в розігрітій духовці на 180 ºС протягом 1 години. Режим верх-низ.

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Сало у спеціях. Фото: YouTube @icandoit411

Потім витягнути і розкрити фольгу для рум'яної та хрусткої скоринки. Випікати ще 20 хвилин при 190 °С. Можна увімкнути режим конвекції.

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Сало у спеціях. Фото: YouTube @icandoit411

Готове сало залишити охолонути у фользі. Потім покласти для стабілізації холодильник.

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Запечене сало. Фото: YouTube @icandoit411

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