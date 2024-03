Як приготувати смачну закуску із сала — покроковий рецепт з відео та фото

Запечене сало. Фото: YouTube @icandoit411

А ви колись куштували сало, запечене в духовці? Якщо ні, обов'язково спробуйте приготувати. Таке сало можна готувати як доповнення до м'ясної нарізки на святковий або обідній стіл.

Рецепт опублікували на каналі YouTube I can do it!

Вам знадобиться:

1 л води (окріп);

лавровий лист;

суміш перців горошком;

1 ст.л. солі (з гіркою).

Для сала:

850-1000 г сала (підочеревини);

1 ч.л. куркуми;

1 ч.л. паприки;

1 ч.л. сухого часнику;

1 ч.л. спеції для сала;

сушений базилік;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Сало залити охолодженим маринадом і залишити у холодильнику на добу.

Маринад для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Потім висушити його паперовим рушником та натерти спеціями.

Сало у маринаді. Фото: YouTube @icandoit411

Загорнути у фольгу та залишити в холодильнику на кілька годин, а краще на ніч.

Спеції для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Випікати в розігрітій духовці на 180 ºС протягом 1 години. Режим верх-низ.

Сало у спеціях. Фото: YouTube @icandoit411

Потім витягнути і розкрити фольгу для рум'яної та хрусткої скоринки. Випікати ще 20 хвилин при 190 °С. Можна увімкнути режим конвекції.

Сало у спеціях. Фото: YouTube @icandoit411

Готове сало залишити охолонути у фользі. Потім покласти для стабілізації холодильник.

Запечене сало. Фото: YouTube @icandoit411

