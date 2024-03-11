Как приготовить вкусную закуску из сала — пошаговый рецепт с видео и фото.

Рецепт идеального запеченного сала
А вы когда-нибудь пробовали сало, запеченное в духовке. Если нет, обязательно попробуйте приготовить. Такое сало можно готовить как дополнение к мясной нарезке на праздничный или обеденный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!
Вам понадобится:
- 1 л воды (кипяток);
- лавровый лист;
- смесь перцев горошком;
- 1 ст.л. соли (с горкой).
Для сала:
- 850-1000 г сала (подбрюшины);
- 1 ч.л. куркумы;
- 1 ч.л. паприки;
- 1 ч.л. сухого чеснока;
- 1 ч.л. специи для сала;
- сушеный базилик;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Сало залить охлажденным маринадом и оставить в холодильнике на сутки.
Затем высушить его бумажным полотенцем и натереть специями.
Завернуть в фольгу и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.
Выпекать в разогретой духовке на 180 °С на протяжении 1 часа. Режим верх-низ.
Затем вытащить и раскрыть фольгу для румяной и хрустящей корочки. Выпекать еще 20 минут при 190 °С. Можно включить режим конвекции.
Готовое сало оставить остыть в фольге. Затем положить для стабилизации в холодильник.
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