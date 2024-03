Как приготовить вкусную закуску из сала — пошаговый рецепт с видео и фото.

Запеченное сало. Фото: YouTube @icandoit411

А вы когда-нибудь пробовали сало, запеченное в духовке. Если нет, обязательно попробуйте приготовить. Такое сало можно готовить как дополнение к мясной нарезке на праздничный или обеденный стол.

Вам понадобится:

1 л воды (кипяток);

лавровый лист;

смесь перцев горошком;

1 ст.л. соли (с горкой).

Для сала:

850-1000 г сала (подбрюшины);

1 ч.л. куркумы;

1 ч.л. паприки;

1 ч.л. сухого чеснока;

1 ч.л. специи для сала;

сушеный базилик;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Сало залить охлажденным маринадом и оставить в холодильнике на сутки.

Маринад для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Затем высушить его бумажным полотенцем и натереть специями.

Сало в маринаде. Фото: YouTube @icandoit411

Завернуть в фольгу и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.

Специи для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Выпекать в разогретой духовке на 180 °С на протяжении 1 часа. Режим верх-низ.

Сало в специях. Фото: YouTube @icandoit411

Затем вытащить и раскрыть фольгу для румяной и хрустящей корочки. Выпекать еще 20 минут при 190 °С. Можно включить режим конвекции.

Сало в специях. Фото: YouTube @icandoit411

Готовое сало оставить остыть в фольге. Затем положить для стабилизации в холодильник.

Запеченное сало. Фото: YouTube @icandoit411

