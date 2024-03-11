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Рецепт идеального запеченного сала

11 марта 2024 08:32
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить вкусную закуску из сала — пошаговый рецепт с видео и фото.
Запеченное сало. Фото: YouTube @icandoit411
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

А вы когда-нибудь пробовали сало, запеченное в духовке. Если нет, обязательно попробуйте приготовить. Такое сало можно готовить как дополнение к мясной нарезке на праздничный или обеденный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it! 

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Вам понадобится: 

  • 1 л воды (кипяток);
  • лавровый лист;
  • смесь перцев горошком;
  • 1 ст.л. соли (с горкой). 

Для сала:

  • 850-1000 г сала (подбрюшины);
  • 1 ч.л. куркумы;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 1 ч.л. сухого чеснока;
  • 1 ч.л. специи для сала;
  • сушеный базилик;
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Сало залить охлажденным маринадом и оставить в холодильнике на сутки.

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Маринад для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Затем высушить его бумажным полотенцем и натереть специями.

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Сало в маринаде. Фото: YouTube @icandoit411

Завернуть в фольгу и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь.

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Специи для сала. Фото: YouTube @icandoit411

Выпекать в разогретой духовке на 180 °С на протяжении 1 часа. Режим верх-низ.

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Сало в специях. Фото: YouTube @icandoit411

Затем вытащить и раскрыть фольгу для румяной и хрустящей корочки. Выпекать еще 20 минут при 190 °С. Можно включить режим конвекции.

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Сало в специях. Фото: YouTube @icandoit411

Готовое сало оставить остыть в фольге. Затем положить для стабилизации в холодильник.

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Запеченное сало. Фото: YouTube @icandoit411

Ранее мы писали почему нельзя есть сало с чесноком — диетолог назвала причины. 

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