Як приготувати глазур для паски, яка не обсипається — покроковий рецепт

Рецепт ідеальної великодньої глазурі — не тріскається і не обсипається
Це ідеальний рецепт великодньої глазурі на желатині та без яєць. Вона не тріскається і не обсипається. На смак дуже схожа на маршмеллоу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- желатин швидкорозчинний — 5 г;
- вода — 1 ст.л.;
- цукор — 100 г;
- вода — 2 ст.л.
Спосіб приготування
До желатину додати воду кімнатної температури.
Окремо до 100 г цукру додати дві столові ложки води. Ставимо на невеликий вогонь, щоб цукор розчинився. Знімаємо з вогню.
Переливаємо в іншу місткість, додаємо набряклий желатин. Також потрібно додати кілька крапель лимонного соку. Все збити блендером.
Глазур готова. Можна прикрашати паски.
Ця глазур виходить еластичною, вона зовсім не тріскається і не обсипається.
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