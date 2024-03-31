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Рецепт ідеальної великодньої глазурі — не тріскається і не обсипається

31 березня 2024 09:06
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Як приготувати глазур для паски, яка не обсипається — покроковий рецепт
Паска з глазур'ю. Фото: YouTube @AlinaFooDee
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі

Це ідеальний рецепт великодньої глазурі на желатині та без яєць. Вона не тріскається і не обсипається. На смак дуже схожа на маршмеллоу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • желатин швидкорозчинний — 5 г;
  • вода — 1 ст.л.;
  • цукор — 100 г;
  • вода — 2 ст.л.

Спосіб приготування

До желатину додати воду кімнатної температури.

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Желатин для глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окремо до 100 г цукру додати дві столові ложки води. Ставимо на невеликий вогонь, щоб цукор розчинився. Знімаємо з вогню.

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Сік лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переливаємо в іншу місткість, додаємо набряклий желатин. Також потрібно додати кілька крапель лимонного соку. Все збити блендером.

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Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Глазур готова. Можна прикрашати паски.

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Паска в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ця глазур виходить еластичною, вона зовсім не тріскається і не обсипається.

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Паски в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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лайфхаки
Великдень
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рецепти
глазур

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