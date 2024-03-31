Як приготувати глазур для паски, яка не обсипається — покроковий рецепт

Паска з глазур'ю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Це ідеальний рецепт великодньої глазурі на желатині та без яєць. Вона не тріскається і не обсипається. На смак дуже схожа на маршмеллоу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

желатин швидкорозчинний — 5 г;

вода — 1 ст.л.;

цукор — 100 г;

вода — 2 ст.л.

Спосіб приготування

До желатину додати воду кімнатної температури.

Желатин для глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Окремо до 100 г цукру додати дві столові ложки води. Ставимо на невеликий вогонь, щоб цукор розчинився. Знімаємо з вогню.

Сік лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переливаємо в іншу місткість, додаємо набряклий желатин. Також потрібно додати кілька крапель лимонного соку. Все збити блендером.

Приготування глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Глазур готова. Можна прикрашати паски.

Паска в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ця глазур виходить еластичною, вона зовсім не тріскається і не обсипається.

Паски в глазурі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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