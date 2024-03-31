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Рецепт идеальной пасхальной глазури — не трескается и не осыпается

31 марта 2024 09:06
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Как приготовить глазурь для паски, которая не осыпается — пошаговый рецепт.
Паска с глазурью. Фото: YouTube @AlinaFooDee
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели

Это идеальный рецепт пасхальной глазури на желатине и без яиц. Она не трескается и не осыпается. По вкусу очень похожа на маршмеллоу. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • желатин быстрорастворимый 5 г;
  • вода 1 ст.л;
  • сахар 100 г;
  • вода 2 ст.л.

Способ приготовления 

К желатину добавить воду комнатной температуры. 

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Желатин для глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отдельно к 100 г сахара добавить две столовые ложки воды. Ставим на небольшой огонь, чтобы сахар растворился. Снимаем с огня. 

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Сок лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переливаем в другую емкость, добавляем набухший желатин. Также необходимо добавить несколько капель лимонного сока. Все взбить блендером. 

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Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Глазурь готова. Можно приступать к украшению паски. 

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Кулич в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Эта глазурь получается эластичная, она совсем не трескается и не осыпается. 

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Куличи в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали, как сделать формы для кулича собственноручно — понадобится пергаментная бумага

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Пасха
кулич
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глазурь

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