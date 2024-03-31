Как приготовить глазурь для паски, которая не осыпается — пошаговый рецепт.

Рецепт идеальной пасхальной глазури — не трескается и не осыпается
Это идеальный рецепт пасхальной глазури на желатине и без яиц. Она не трескается и не осыпается. По вкусу очень похожа на маршмеллоу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- желатин быстрорастворимый 5 г;
- вода 1 ст.л;
- сахар 100 г;
- вода 2 ст.л.
Способ приготовления
К желатину добавить воду комнатной температуры.
Отдельно к 100 г сахара добавить две столовые ложки воды. Ставим на небольшой огонь, чтобы сахар растворился. Снимаем с огня.
Переливаем в другую емкость, добавляем набухший желатин. Также необходимо добавить несколько капель лимонного сока. Все взбить блендером.
Глазурь готова. Можно приступать к украшению паски.
Эта глазурь получается эластичная, она совсем не трескается и не осыпается.
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