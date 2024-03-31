Как приготовить глазурь для паски, которая не осыпается — пошаговый рецепт.

Паска с глазурью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Это идеальный рецепт пасхальной глазури на желатине и без яиц. Она не трескается и не осыпается. По вкусу очень похожа на маршмеллоу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

желатин быстрорастворимый 5 г;

вода 1 ст.л;

сахар 100 г;

вода 2 ст.л.

Способ приготовления

К желатину добавить воду комнатной температуры.

Желатин для глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отдельно к 100 г сахара добавить две столовые ложки воды. Ставим на небольшой огонь, чтобы сахар растворился. Снимаем с огня.

Сок лимона. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Переливаем в другую емкость, добавляем набухший желатин. Также необходимо добавить несколько капель лимонного сока. Все взбить блендером.

Приготовление глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Глазурь готова. Можно приступать к украшению паски.

Кулич в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Эта глазурь получается эластичная, она совсем не трескается и не осыпается.

Куличи в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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