Рецепт іспанського омлету на сніданок – покроковий рецепт

Рецепт іспанського омлету на сніданок — знадобиться картопля та яйця
Іспанський омлет на сніданок — це страва, що поєднує в собі простоту та вишуканий смак. Всього дві основні складові — картопля і яйця — створюють ситний і ароматний сніданок, який сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- цибуля (велика) 1 шт.;
- картопля 2-3 шт.;
- яйця 4 шт.;
- куркума 1 ч. л.;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю півкільцями та картоплю на тонкі платівки. Цибулю необхідно обсмажити, потім додати картоплю та обсмажити до золотої скоринки.
Потім розбити яйця і перемішати. Додати обсмажену картоплю із цибулею.
Додати сіль та перець. Цю масу обсмажуємо на сковороді з обох боків.
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