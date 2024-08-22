Рецепт іспанського омлету на сніданок – покроковий рецепт

Іспанський омлет. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Іспанський омлет на сніданок — це страва, що поєднує в собі простоту та вишуканий смак. Всього дві основні складові — картопля і яйця — створюють ситний і ароматний сніданок, який сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

цибуля (велика) 1 шт.;

картопля 2-3 шт.;

яйця 4 шт.;

куркума 1 ч. л.;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями та картоплю на тонкі платівки. Цибулю необхідно обсмажити, потім додати картоплю та обсмажити до золотої скоринки.

Картопля та цибуля. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Потім розбити яйця і перемішати. Додати обсмажену картоплю із цибулею.

Картопля та яйця. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Додати сіль та перець. Цю масу обсмажуємо на сковороді з обох боків.

Іспанська омлет. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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