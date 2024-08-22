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Рецепт испанского омлета на завтрак — понадобится картошка и яйца

22 августа 2024 06:45
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт испанского омлета на завтрак — пошаговый рецепт
Испанский омлет. Фото: YouTube @simplefoodrecipe
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Испанский омлет на завтрак — это блюдо, сочетающее в себе простоту и изысканный вкус. Всего две основные составляющие — картофель и яйца – создают сытный и ароматный завтрак, который точно понравится всей семье. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • лук (крупный) 1 шт;
  • картофель 2-3 шт;
  • яйца 4 шт;
  • куркума 1 ч.л;
  • соль, перец по вкусу. 

Способ приготовления 

Нарезать лук полукольцами и картофель на тонкие пластинки. Лук необходимо обжарить, затем добавить картофель и обжарить до золотой корочки. 

рецепт омлета на завтрак
Картофель и лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем разбить яйца и все перемешать. Добавить обжаренный картофель с луком. 

рецепт омлета испанского
Картошка и яйца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавить соль и перец. Эту массу обжариваем на сковороде с двух сторон. 

рецепт завтрак с картошкой
Испанский омлет. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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