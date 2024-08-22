Рецепт испанского омлета на завтрак — пошаговый рецепт

Испанский омлет. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Испанский омлет на завтрак — это блюдо, сочетающее в себе простоту и изысканный вкус. Всего две основные составляющие — картофель и яйца – создают сытный и ароматный завтрак, который точно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

лук (крупный) 1 шт;

картофель 2-3 шт;

яйца 4 шт;

куркума 1 ч.л;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами и картофель на тонкие пластинки. Лук необходимо обжарить, затем добавить картофель и обжарить до золотой корочки.

Картофель и лук. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Затем разбить яйца и все перемешать. Добавить обжаренный картофель с луком.

Картошка и яйца. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

Добавить соль и перец. Эту массу обжариваем на сковороде с двух сторон.

Испанский омлет. Фото: YouTube @simplefoodrecipe

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