Рецепт испанского омлета на завтрак — пошаговый рецепт

Рецепт испанского омлета на завтрак — понадобится картошка и яйца
Испанский омлет на завтрак — это блюдо, сочетающее в себе простоту и изысканный вкус. Всего две основные составляющие — картофель и яйца – создают сытный и ароматный завтрак, который точно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- лук (крупный) 1 шт;
- картофель 2-3 шт;
- яйца 4 шт;
- куркума 1 ч.л;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать лук полукольцами и картофель на тонкие пластинки. Лук необходимо обжарить, затем добавить картофель и обжарить до золотой корочки.
Затем разбить яйца и все перемешать. Добавить обжаренный картофель с луком.
Добавить соль и перец. Эту массу обжариваем на сковороде с двух сторон.
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