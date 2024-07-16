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Рецепт кабачків, як бутерброди з дуже смачною начинкою

16 липня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачні кабачки, як бутерброди — покроковий рецепт з начинкою
Страва з кабачків. Фото: YouTube @hospodynya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Сезон кабачаків в самомоу розпалі. Пропонуємо вам новий рецепт з цього корисного овоча. Дуже смачно та просто. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 2 шт;
  • помідори 1 шт;
  • сир 200 г;
  • ковбаса 250 г;
  • яйця 3 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 3-4 зубчика;
  • сіль, перець за смаком;
  • борошно 150 г;
  • олія для смаження. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати кабачки на скибочки, як вказано на фото. Потім потрібно приготувати маринад. Для цього потрібно натерти цибулю та часник, додати трохи води, чорний перець і сіль. Все перемішати. Кожний шматок обмакнути в маринад. 

рецепт з кабачків
Приготування кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Починажмо смажити кабачки. Перед цим обмакнути в яєчному клярі та в борошні. 

смачний рецепт з кабачків
Приготування кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Обсмажені кабачки викласти на деко. 

рецепт з кабачків на літо
Шматочки кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху викласти ковбасу, помідор та сир. Запікати в духовці при 180 ºС протягом 5-7 хвилин. 

новий рецепт з кабачків
Страва з кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитися з дуже простим рецептом спагетті з кабачка, який ідеально підходить для тих, хто худне.

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