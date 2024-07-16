Смачні кабачки, як бутерброди — покроковий рецепт з начинкою

Страва з кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Сезон кабачаків в самомоу розпалі. Пропонуємо вам новий рецепт з цього корисного овоча. Дуже смачно та просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Вам знадобиться:

кабачки 2 шт;

помідори 1 шт;

сир 200 г;

ковбаса 250 г;

яйця 3 шт;

цибуля 1 шт;

часник 3-4 зубчика;

сіль, перець за смаком;

борошно 150 г;

олія для смаження.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки на скибочки, як вказано на фото. Потім потрібно приготувати маринад. Для цього потрібно натерти цибулю та часник, додати трохи води, чорний перець і сіль. Все перемішати. Кожний шматок обмакнути в маринад.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Починажмо смажити кабачки. Перед цим обмакнути в яєчному клярі та в борошні.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Обсмажені кабачки викласти на деко.

Шматочки кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

Зверху викласти ковбасу, помідор та сир. Запікати в духовці при 180 ºС протягом 5-7 хвилин.

Страва з кабачків. Фото: YouTube @hospodynya

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