Вкусные кабачки, как бутерброды – пошаговый рецепт с начинкой

Блюдо из кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Сезон кабачаков в самом разгаре. Предлагаем вам новый рецепт из этого полезного овоща. Очень вкусно и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

кабачки 2 шт;

помидоры 1 шт;

творог 200 г;

колбаса 250 г;

яйца 3 шт;

лук 1 шт;

чеснок 3-4 зубчика;

соль, перец по вкусу;

мука 150 г;

масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки на ломтики, как указано на фото. Затем нужно приготовить маринад. Для этого нужно натереть лук и чеснок, добавить немного воды, черный перец и соль. Всё перемешать. Каждый кусок обмакнуть в маринад.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Начинаем жарить кабачки. Перед этим обмакнуть в яичном кляре и в муке.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Обжаренные кабачки выложить на противень.

Кусочки кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху выложить колбасу, помидор и сыр. Запекать в духовке при 180 ºС в течение 5-7 минут.

Блюдо из кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

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