Вкусные кабачки, как бутерброды – пошаговый рецепт с начинкой

Рецепт кабачков, как бутерброды с вкусной начинкой
Сезон кабачаков в самом разгаре. Предлагаем вам новый рецепт из этого полезного овоща. Очень вкусно и просто.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- кабачки 2 шт;
- помидоры 1 шт;
- творог 200 г;
- колбаса 250 г;
- яйца 3 шт;
- лук 1 шт;
- чеснок 3-4 зубчика;
- соль, перец по вкусу;
- мука 150 г;
- масло для жарки.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать кабачки на ломтики, как указано на фото. Затем нужно приготовить маринад. Для этого нужно натереть лук и чеснок, добавить немного воды, черный перец и соль. Всё перемешать. Каждый кусок обмакнуть в маринад.
Начинаем жарить кабачки. Перед этим обмакнуть в яичном кляре и в муке.
Обжаренные кабачки выложить на противень.
Сверху выложить колбасу, помидор и сыр. Запекать в духовке при 180 ºС в течение 5-7 минут.
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