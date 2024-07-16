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Рецепт кабачков, как бутерброды с вкусной начинкой

16 июля 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусные кабачки, как бутерброды – пошаговый рецепт с начинкой
Блюдо из кабачков. Фото: YouTube @hospodynya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сезон кабачаков в самом разгаре. Предлагаем вам новый рецепт из этого полезного овоща. Очень вкусно и просто.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • кабачки 2 шт;
  • помидоры 1 шт;
  • творог 200 г;
  • колбаса 250 г;
  • яйца 3 шт;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • соль, перец по вкусу;
  • мука 150 г;
  • масло для жарки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки на ломтики, как указано на фото. Затем нужно приготовить маринад. Для этого нужно натереть лук и чеснок, добавить немного воды, черный перец и соль. Всё перемешать. Каждый кусок обмакнуть в маринад.

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Начинаем жарить кабачки. Перед этим обмакнуть в яичном кляре и в муке.

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Приготовление кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Обжаренные кабачки выложить на противень.

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Кусочки кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Сверху выложить колбасу, помидор и сыр. Запекать в духовке при 180 ºС в течение 5-7 минут.

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Блюдо из кабачков. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

Также мы рассказывали о рецепте самого вкусного закусочного торта из кабачков.

Еще рекомендуем ознакомиться с очень простым рецептом спагетти из кабачка, который идеально подходит для худеющих.

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