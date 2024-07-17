Кабачки на зиму без стерилізації — покроковий рецепт "кривава Мері"

Рецепт кабачків на зиму без стерилізації "кривава Мері"
Рецепт кабачків у томатному соусі на зиму. Це дуже смачна закуска, вона стане ідеальним доповненням будь-яких страв. Також її смачно їсти просто із хлібом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна Огородниця.
Вам знадобиться:
- кабачки 2,5 кг;
- томатний сік 500мл;
- томатна паста 100 г;
- цукор 80 г (4 ст.л.);
- сіль 40 г (2 ст.л. без гірки);
- соняшникова рафінована олія 80 мл;
- оцет 9% 50 мл;
- перець чорний 15 горошин.
Спосіб приготування
Кількість солі в рецепті (40 г) у тому випадку, якщо сік та томатна паста не солоні. Або соліть до смаку. У рецепті можна уникнути додавання томатної пасти, якщо попередньо зварити томатний сік до густого стану. Тоді густого томатного соку знадобиться 600 мл.
Далі до соку додати цукор, олію і 9% оцет. Все перемішати. Для аромату додати 15 горошин чорного перцю. Далі кладемо кабачки, нарізані кубиком. Все перемішати. Довести до кипіння. Варити під закритою кришкою 20 хвилин.
Тим часом потрібно простерилізувати банки.
Кабачки розкладаємо по банкам.
Стерилізувати банки більше не потрібно, одразу закриваємо.
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