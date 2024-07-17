Кабачки на зиму без стерилізації — покроковий рецепт "кривава Мері"

Кабачки на зиму. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Рецепт кабачків у томатному соусі на зиму. Це дуже смачна закуска, вона стане ідеальним доповненням будь-яких страв. Також її смачно їсти просто із хлібом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Тетяна Огородниця.

Читайте також:

Вам знадобиться:

кабачки 2,5 кг;

томатний сік 500мл;

томатна паста 100 г;

цукор 80 г (4 ст.л.);

сіль 40 г (2 ст.л. без гірки);

соняшникова рафінована олія 80 мл;

оцет 9% 50 мл;

перець чорний 15 горошин.

Спосіб приготування

Кількість солі в рецепті (40 г) у тому випадку, якщо сік та томатна паста не солоні. Або соліть до смаку. У рецепті можна уникнути додавання томатної пасти, якщо попередньо зварити томатний сік до густого стану. Тоді густого томатного соку знадобиться 600 мл.

Томатна паста та сік. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далі до соку додати цукор, олію і 9% оцет. Все перемішати. Для аромату додати 15 горошин чорного перцю. Далі кладемо кабачки, нарізані кубиком. Все перемішати. Довести до кипіння. Варити під закритою кришкою 20 хвилин.

Кабачки у томатному соусі. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Тим часом потрібно простерилізувати банки.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Кабачки розкладаємо по банкам.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Стерилізувати банки більше не потрібно, одразу закриваємо.

Приготування кабачків. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, до смаку, як аджика — усі чоловіки оцінять.

Ще рекомендуємо ознайомитись з рецептом кабачків по-корейськи на зиму — закуска стане коханою у родині.