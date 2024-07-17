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Рецепт кабачков на зиму без стерилизации "кровавая Мэри"

17 июля 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Кабачки на зиму без стерилизации — пошаговый рецепт "кровавая Мэри"
Кабачки на зиму. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рецепт кабачков в томатном соусе на зиму. Это очень вкусная закуска, она станет идеальным дополнением к любым блюдам. Также ее вкусно есть просто с хлебом. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Огородница

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Вам понадобится: 

  • кабачки — 2,5 кг;
  • томатный сок — 500 мл;
  • томатная паста — 100 г;
  • сахар — 80 г (4 ст.л.);
  • соль — 40 г (2 ст.л. без горки);
  • подсолнечное рафинированное масло — 80 мл;
  • уксус 9% — 50 мл;
  • перец черный — 15 горошин. 

Способ приготовления 

Количество соли в рецепте (40 г) в том случае, если сок и томатная паста не соленые. Либо солите по вкусу. В рецепте можно обойтись без добавления томатной пасты, если предварительно сварить томатный сок до густого состояния. Тогда густого томатного сока понадобится 600 мл.

рецепт кабачков на зиму
Томатная паста и сок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее к соку добавить сахар, растительное масло и 9% уксус. Все перемешать. Для аромата добавить 15 горошин черного перца. Далее кладем кабачки, нарезанные кубиком. Все перемешать. Довести до кипения. Варить под закрытой крышкой 20 минут. 

рецепт кабачков в томате на зиму
Кабачки в томатном соусе. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Тем временем необходимо простерилизовать банки. 

рецепт вкусных кабачков на зиму
Стерилизация банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Кабачки раскладываем по банкам. 

рецепт кабачков на зиму в томатном соусе
Приготовление кабачков. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Стерилизовать банки больше не нужно, сразу закрываем. 

простой и вкусный рецепт кабачков на зиму
Приготовление кабачков. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Ранее мы писали про рецепт кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят. 

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом кабачков по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье. 

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