Кабачки на зиму без стерилизации — пошаговый рецепт "кровавая Мэри"

Кабачки на зиму. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Рецепт кабачков в томатном соусе на зиму. Это очень вкусная закуска, она станет идеальным дополнением к любым блюдам. Также ее вкусно есть просто с хлебом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Огородница.

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Вам понадобится:

кабачки — 2,5 кг;

томатный сок — 500 мл;

томатная паста — 100 г;

сахар — 80 г (4 ст.л.);

соль — 40 г (2 ст.л. без горки);

подсолнечное рафинированное масло — 80 мл;

уксус 9% — 50 мл;

перец черный — 15 горошин.

Способ приготовления

Количество соли в рецепте (40 г) в том случае, если сок и томатная паста не соленые. Либо солите по вкусу. В рецепте можно обойтись без добавления томатной пасты, если предварительно сварить томатный сок до густого состояния. Тогда густого томатного сока понадобится 600 мл.

Томатная паста и сок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Далее к соку добавить сахар, растительное масло и 9% уксус. Все перемешать. Для аромата добавить 15 горошин черного перца. Далее кладем кабачки, нарезанные кубиком. Все перемешать. Довести до кипения. Варить под закрытой крышкой 20 минут.

Кабачки в томатном соусе. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Тем временем необходимо простерилизовать банки.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Кабачки раскладываем по банкам.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

Стерилизовать банки больше не нужно, сразу закрываем.

Приготовление кабачков. Фото: YouTube @Tatyana_ogorodnica

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