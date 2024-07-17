Кабачки на зиму без стерилизации — пошаговый рецепт "кровавая Мэри"

Рецепт кабачков на зиму без стерилизации "кровавая Мэри"
Рецепт кабачков в томатном соусе на зиму. Это очень вкусная закуска, она станет идеальным дополнением к любым блюдам. Также ее вкусно есть просто с хлебом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Татьяна Огородница.
Вам понадобится:
- кабачки — 2,5 кг;
- томатный сок — 500 мл;
- томатная паста — 100 г;
- сахар — 80 г (4 ст.л.);
- соль — 40 г (2 ст.л. без горки);
- подсолнечное рафинированное масло — 80 мл;
- уксус 9% — 50 мл;
- перец черный — 15 горошин.
Способ приготовления
Количество соли в рецепте (40 г) в том случае, если сок и томатная паста не соленые. Либо солите по вкусу. В рецепте можно обойтись без добавления томатной пасты, если предварительно сварить томатный сок до густого состояния. Тогда густого томатного сока понадобится 600 мл.
Далее к соку добавить сахар, растительное масло и 9% уксус. Все перемешать. Для аромата добавить 15 горошин черного перца. Далее кладем кабачки, нарезанные кубиком. Все перемешать. Довести до кипения. Варить под закрытой крышкой 20 минут.
Тем временем необходимо простерилизовать банки.
Кабачки раскладываем по банкам.
Стерилизовать банки больше не нужно, сразу закрываем.
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