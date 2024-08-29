Смачна кабачкова паста на обід чи вечерю — покроковий рецепт

Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачкова паста — це справжнє відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Ніжна текстура та насичений смак цієї страви здивують вас і ваших гостей. Простий рецепт про який ви, можливо, ще не знали, але обов'язково захочете спробувати!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

500 г курячого філе;

350 г кабачків;

200 г помідорів;

150 г сметани 15% жирності;

50 г сиру;

пучок свіжої зелені;

сіль, паприка за смаком.

Спосіб приготування

Наріжте куряче філе зручним для вас способом. Наріжте кабачок соломкою, залишивши шкірку. Наріжте помідори будь-яким зручним способом.

Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Натріть на дрібній терці 50 г твердого сиру. Якщо сиру немає під рукою, страва буде смачною і без нього. Подрібніть пучок свіжої зелені.

Курка на пательні. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На добре розігріту сковороду викладіть куряче філе та, за бажанням, додайте паприку. Готуйте на середньому вогні під кришкою до напівготовності, приблизно 10 хвилин.

Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте до курячого філе нарізаний соломкою кабачок. Додайте трохи більше половини чайної ложки солі, накрийте кришкою на 2 хвилини. Потім ретельно перемішайте, додайте помідори та сметану, і знову перемішайте. Готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, ще 10-13 хвилин. Коли кількість соку з кабачків зменшиться, зніміть страву з вогню.

Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Під час подачі додайте трохи зелені та сиру. Також можна додати їх безпосередньо до готової страви на сковороді, посипавши зверху без перемішування.

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