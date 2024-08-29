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Рецепт кабачкової пасти — страва, про яку ви точно не знали

29 серпня 2024 12:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачна кабачкова паста на обід чи вечерю — покроковий рецепт
Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кабачкова паста — це справжнє відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Ніжна текстура та насичений смак цієї страви здивують вас і ваших гостей. Простий рецепт про який ви, можливо, ще не знали, але обов'язково захочете спробувати!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться: 

  • 500 г курячого філе;
  • 350 г кабачків;
  • 200 г помідорів;
  • 150 г сметани 15% жирності;
  • 50 г сиру;
  • пучок свіжої зелені;
  • сіль, паприка за смаком. 

Спосіб приготування 

Наріжте куряче філе зручним для вас способом. Наріжте кабачок соломкою, залишивши шкірку. Наріжте помідори будь-яким зручним способом.

рецепт кабачкової пасти
Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Натріть на дрібній терці 50 г твердого сиру. Якщо сиру немає під рукою, страва буде смачною і без нього. Подрібніть пучок свіжої зелені.

простий рецепт кабачкової пасти
Курка на пательні. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На добре розігріту сковороду викладіть куряче філе та, за бажанням, додайте паприку. Готуйте на середньому вогні під кришкою до напівготовності, приблизно 10 хвилин.

кабачкова паста на вечерю
Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Додайте до курячого філе нарізаний соломкою кабачок. Додайте трохи більше половини чайної ложки солі, накрийте кришкою на 2 хвилини. Потім ретельно перемішайте, додайте помідори та сметану, і знову перемішайте. Готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, ще 10-13 хвилин. Коли кількість соку з кабачків зменшиться, зніміть страву з вогню.

смачна кабачкова паста
Кабачкова паста. Фото: скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Під час подачі додайте трохи зелені та сиру. Також можна додати їх безпосередньо до готової страви на сковороді, посипавши зверху без перемішування.

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