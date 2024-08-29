Смачна кабачкова паста на обід чи вечерю — покроковий рецепт

Рецепт кабачкової пасти — страва, про яку ви точно не знали
Кабачкова паста — це справжнє відкриття для тих, хто любить експериментувати на кухні. Ніжна текстура та насичений смак цієї страви здивують вас і ваших гостей. Простий рецепт про який ви, можливо, ще не знали, але обов'язково захочете спробувати!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 500 г курячого філе;
- 350 г кабачків;
- 200 г помідорів;
- 150 г сметани 15% жирності;
- 50 г сиру;
- пучок свіжої зелені;
- сіль, паприка за смаком.
Спосіб приготування
Наріжте куряче філе зручним для вас способом. Наріжте кабачок соломкою, залишивши шкірку. Наріжте помідори будь-яким зручним способом.
Натріть на дрібній терці 50 г твердого сиру. Якщо сиру немає під рукою, страва буде смачною і без нього. Подрібніть пучок свіжої зелені.
На добре розігріту сковороду викладіть куряче філе та, за бажанням, додайте паприку. Готуйте на середньому вогні під кришкою до напівготовності, приблизно 10 хвилин.
Додайте до курячого філе нарізаний соломкою кабачок. Додайте трохи більше половини чайної ложки солі, накрийте кришкою на 2 хвилини. Потім ретельно перемішайте, додайте помідори та сметану, і знову перемішайте. Готуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, ще 10-13 хвилин. Коли кількість соку з кабачків зменшиться, зніміть страву з вогню.
Під час подачі додайте трохи зелені та сиру. Також можна додати їх безпосередньо до готової страви на сковороді, посипавши зверху без перемішування.
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