Вкусная кабачковая паста на обед или ужин – пошаговый рецепт

Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Кабачковая паста — это настоящее открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Нежная текстура и насыщенный вкус этого блюда удивят вас и ваших гостей. Простой рецепт о котором вы, возможно, еще не знали, но обязательно захотите попробовать!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

500 г. куриного филе;

350 г. кабачков;

200 г. помидоров;

150 г. сметаны 15% жирности;

50 г сыра;

пучок свежей зелени;

соль, паприка по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте куриное филе удобным для вас способом. Нарежьте кабачок соломкой, оставив шкурку. Нарежьте помидоры любым удобным способом.

Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрите на мелкой терке 50 г сыра. Если сыра нет под рукой, блюдо будет вкусным и без него. Нарежте пучок свежей зелени.

Курица на сковороде. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На хорошо разогретую сковороду выложите куриное филе и по желанию добавьте паприку. Готовьте на среднем огне под крышкой до полуготовности примерно 10 минут.

Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте к куриному филе нарезанный соломкой кабачок. Добавьте не более половины чайной ложки соли, накройте крышкой на 2 минуты. Затем тщательно перемешайте, добавьте помидоры и сметану и снова перемешайте. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая еще 10-13 минут. Когда количество сока из кабачков снизится, снимите блюдо с огня.

Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

При подаче добавьте немного зелени и сыра. Также можно добавить их непосредственно в готовое блюдо на сковороде, посыпав сверху без перемешивания.

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