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Рецепт кабачковой пасты — блюдо о котором вы точно не знали

29 августа 2024 12:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусная кабачковая паста на обед или ужин – пошаговый рецепт
Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кабачковая паста — это настоящее открытие для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Нежная текстура и насыщенный вкус этого блюда удивят вас и ваших гостей. Простой рецепт о котором вы, возможно, еще не знали, но обязательно захотите попробовать!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

  • 500 г. куриного филе;
  • 350 г. кабачков;
  • 200 г. помидоров;
  • 150 г. сметаны 15% жирности;
  • 50 г сыра;
  • пучок свежей зелени;
  • соль, паприка по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте куриное филе удобным для вас способом. Нарежьте кабачок соломкой, оставив шкурку. Нарежьте помидоры любым удобным способом.

рецепт кабачковой пасты
Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Натрите на мелкой терке 50 г сыра. Если сыра нет под рукой, блюдо будет вкусным и без него. Нарежте пучок свежей зелени.

простой рецепт кабачковой пасты
Курица на сковороде. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

На хорошо разогретую сковороду выложите куриное филе и по желанию добавьте паприку. Готовьте на среднем огне под крышкой до полуготовности примерно 10 минут.

кабачковая паста на ужин
Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Добавьте к куриному филе нарезанный соломкой кабачок. Добавьте не более половины чайной ложки соли, накройте крышкой на 2 минуты. Затем тщательно перемешайте, добавьте помидоры и сметану и снова перемешайте. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая еще 10-13 минут. Когда количество сока из кабачков снизится, снимите блюдо с огня.

вкусно кабачковая паста
Кабачковая поста. Фото: Скиншот YouTube @lybumivska-kyhnya

При подаче добавьте немного зелени и сыра. Также можно добавить их непосредственно в готовое блюдо на сковороде, посыпав сверху без перемешивания.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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