Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт картопляних пиріжків у мультипечі, які сподобаються всім arrow

Рецепт картопляних пиріжків у мультипечі, які сподобаються всім

15 жовтня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Рецепт картопляних пиріжків у мультипечі — покрокове приготування
Картопляні пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Оксана Харченко - Редактор

Хочете приготувати щось смачне і незвичайне? Спробуйте рецепт картопляних пиріжків у мультипечі! Легкі в приготуванні, вони підкорять ваших близьких своїм смаком і ароматом. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 350 г картоплі;
  • 150 грамів лікарської ковбаси;
  • сіль та спеції за смаком;
  • олія для змащування пиріжків.

Спосіб приготування 

Картоплю очистити та нарізати кубиками. Покласти її в каструлю, залити водою, додати пів чайної ложки солі та поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити до готовності приблизно 20 хвилин.

рецепт картопляних пиріжків
Картопля у воді. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після 20 хвилин зняти картоплю з вогню, злити воду та перекласти в окрему посудину. Додати спеції за смаком, наприклад, паприку. На цьому етапі перевірити на сіль і при необхідності досолити, поки картопля ще гаряча.

рецепт картопляних пиріжків з ковбасою
Нарізана ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати 150 г лікарської ковбаси невеликими кубиками і додати до картоплі. Ретельно перемішати та сформувати пиріжки, бажано, поки картопля ще гаряча.

що приготувати в мультипечі
Картопляне тісто. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти сформовані картопляні пиріжки на пергаментний лист, зверху кожен змастити олією (можна використовувати оливкову або будь-яку іншу).

як приготувати пиріжки в мультипечі
Картопляні пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Запікати пиріжки в мультипечі при температурі 180 ºС приблизно 20 хвилин. Рекомендується попередньо прогріти мультипіч.

Раніше ми писали про український рецепт бабусиних пиріжків з курячим фаршем.

Ще ми писали про рецепт простої випічки до чаю за 10 хвилин.

Також ми писали про ще один швидкий рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 хвилин, який тане в роті.

лайфхаки картопля рецепти випічка пиріжки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:30 У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року

12:27 Вимагав 60 тис. дол. під виглядом працівника ДБР — викрито шахрая

12:25 Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

12:20 Жодного цілого будинку — у ЗСУ відповіли, яку тактику використовує РФ в Торецьку

11:52 Видавав себе за ДБРівця — в Одесі експравоохоронець вимагав неіснуючий борг

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:51 Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

11:45 Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

11:23 Ми від Кіпера — на Одещині зухвалі шахраї прикриваються іменем очільника ОВА

11:23 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:30 У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року

12:27 Вимагав 60 тис. дол. під виглядом працівника ДБР — викрито шахрая

12:25 Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

12:20 Жодного цілого будинку — у ЗСУ відповіли, яку тактику використовує РФ в Торецьку

11:52 Видавав себе за ДБРівця — в Одесі експравоохоронець вимагав неіснуючий борг

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:51 Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

11:45 Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

11:23 Ми від Кіпера — на Одещині зухвалі шахраї прикриваються іменем очільника ОВА

11:23 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:12 Нічний обстріл Миколаєва — кількість постраждалих зросла

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова