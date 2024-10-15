Рецепт картопляних пиріжків у мультипечі — покрокове приготування

Картопляні пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Хочете приготувати щось смачне і незвичайне? Спробуйте рецепт картопляних пиріжків у мультипечі! Легкі в приготуванні, вони підкорять ваших близьких своїм смаком і ароматом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться:

350 г картоплі;

150 грамів лікарської ковбаси;

сіль та спеції за смаком;

олія для змащування пиріжків.

Спосіб приготування

Картоплю очистити та нарізати кубиками. Покласти її в каструлю, залити водою, додати пів чайної ложки солі та поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити до готовності приблизно 20 хвилин.

Картопля у воді. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Після 20 хвилин зняти картоплю з вогню, злити воду та перекласти в окрему посудину. Додати спеції за смаком, наприклад, паприку. На цьому етапі перевірити на сіль і при необхідності досолити, поки картопля ще гаряча.

Нарізана ковбаса. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарізати 150 г лікарської ковбаси невеликими кубиками і додати до картоплі. Ретельно перемішати та сформувати пиріжки, бажано, поки картопля ще гаряча.

Картопляне тісто. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Викласти сформовані картопляні пиріжки на пергаментний лист, зверху кожен змастити олією (можна використовувати оливкову або будь-яку іншу).

Картопляні пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Запікати пиріжки в мультипечі при температурі 180 ºС приблизно 20 хвилин. Рекомендується попередньо прогріти мультипіч.

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