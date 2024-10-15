Рецепт картопляних пиріжків у мультипечі — покрокове приготування

Рецепт картопляних пиріжків у мультипечі, які сподобаються всім
Хочете приготувати щось смачне і незвичайне? Спробуйте рецепт картопляних пиріжків у мультипечі! Легкі в приготуванні, вони підкорять ваших близьких своїм смаком і ароматом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- 350 г картоплі;
- 150 грамів лікарської ковбаси;
- сіль та спеції за смаком;
- олія для змащування пиріжків.
Спосіб приготування
Картоплю очистити та нарізати кубиками. Покласти її в каструлю, залити водою, додати пів чайної ложки солі та поставити на вогонь. Довести до кипіння і варити до готовності приблизно 20 хвилин.
Після 20 хвилин зняти картоплю з вогню, злити воду та перекласти в окрему посудину. Додати спеції за смаком, наприклад, паприку. На цьому етапі перевірити на сіль і при необхідності досолити, поки картопля ще гаряча.
Нарізати 150 г лікарської ковбаси невеликими кубиками і додати до картоплі. Ретельно перемішати та сформувати пиріжки, бажано, поки картопля ще гаряча.
Викласти сформовані картопляні пиріжки на пергаментний лист, зверху кожен змастити олією (можна використовувати оливкову або будь-яку іншу).
Запікати пиріжки в мультипечі при температурі 180 ºС приблизно 20 хвилин. Рекомендується попередньо прогріти мультипіч.
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