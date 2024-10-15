Рецепт картофельных пирожков в мультипечи – пошаговое приготовление

Картофельные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и необычное? Попробуйте рецепт картофельных пирожков в мультипечи! Легкие в приготовлении, они покорят ваших близких своим вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится:

350 г картофеля;

150 г докторской колбасы;

соль и специи по вкусу;

масло для смазывания пирожков.

Способ приготовления

Картофель очистить и нарезать кубиками. Положить ее в кастрюлю, залить водой, добавить полчайной ложки соли и поставить на огонь. Довести до кипения и готовить до готовности примерно 20 минут.

Картофель в воде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После 20 минут снять картофель с огня, слить воду и переложить в отдельный сосуд. Добавить специи по вкусу, например, паприку. На этом этапе проверить на соль и при необходимости присолить, пока картофель еще горячий.

Нарезанная колбаса. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать 150 г лекарственной колбасы небольшими кубиками и добавить в картофель. Тщательно перемешать и сформировать пирожки, желательно, пока картофель еще горячий.

Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить сформированные картофельные пирожки на пергаментный лист, сверху каждый смазать растительным маслом (можно использовать оливковое или любое другое).

Картофельные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Запекать пирожки в мультипечи при температуре 180 ºС примерно 20 минут. Рекомендуется предварительно прогреть мультипечь.

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