Рецепт картофельных пирожков в мультипечи – пошаговое приготовление

Рецепт картофельных пирожков в мультипечи, которые понравятся всем
Хотите приготовить что-нибудь вкусное и необычное? Попробуйте рецепт картофельных пирожков в мультипечи! Легкие в приготовлении, они покорят ваших близких своим вкусом и ароматом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- 350 г картофеля;
- 150 г докторской колбасы;
- соль и специи по вкусу;
- масло для смазывания пирожков.
Способ приготовления
Картофель очистить и нарезать кубиками. Положить ее в кастрюлю, залить водой, добавить полчайной ложки соли и поставить на огонь. Довести до кипения и готовить до готовности примерно 20 минут.
После 20 минут снять картофель с огня, слить воду и переложить в отдельный сосуд. Добавить специи по вкусу, например, паприку. На этом этапе проверить на соль и при необходимости присолить, пока картофель еще горячий.
Нарезать 150 г лекарственной колбасы небольшими кубиками и добавить в картофель. Тщательно перемешать и сформировать пирожки, желательно, пока картофель еще горячий.
Выложить сформированные картофельные пирожки на пергаментный лист, сверху каждый смазать растительным маслом (можно использовать оливковое или любое другое).
Запекать пирожки в мультипечи при температуре 180 ºС примерно 20 минут. Рекомендуется предварительно прогреть мультипечь.
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