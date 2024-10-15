Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт картофельных пирожков в мультипечи, которые понравятся всем arrow

Рецепт картофельных пирожков в мультипечи, которые понравятся всем

15 октября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Рецепт картофельных пирожков в мультипечи – пошаговое приготовление
Картофельные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya
Оксана Харченко - Редактор

Хотите приготовить что-нибудь вкусное и необычное? Попробуйте рецепт картофельных пирожков в мультипечи! Легкие в приготовлении, они покорят ваших близких своим вкусом и ароматом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • 350 г картофеля;
  • 150 г докторской колбасы;
  • соль и специи по вкусу;
  • масло для смазывания пирожков.

Способ приготовления

Картофель очистить и нарезать кубиками. Положить ее в кастрюлю, залить водой, добавить полчайной ложки соли и поставить на огонь. Довести до кипения и готовить до готовности примерно 20 минут.

рецепт картофельных пирожков
Картофель в воде. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

После 20 минут снять картофель с огня, слить воду и переложить в отдельный сосуд. Добавить специи по вкусу, например, паприку. На этом этапе проверить на соль и при необходимости присолить, пока картофель еще горячий.

рецепт картофельных пирожков с колбасой
Нарезанная колбаса. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Нарезать 150 г лекарственной колбасы небольшими кубиками и добавить в картофель. Тщательно перемешать и сформировать пирожки, желательно, пока картофель еще горячий.

что приготовить в мультипечи
Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Выложить сформированные картофельные пирожки на пергаментный лист, сверху каждый смазать растительным маслом (можно использовать оливковое или любое другое).

как приготовить пирожки в мультипечи
Картофельные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @lybumivska-kyhnya

Запекать пирожки в мультипечи при температуре 180 ºС примерно 20 минут. Рекомендуется предварительно прогреть мультипечь.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

лайфхаки картошка рецепты выпечка пирожки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:20 Ни одного целого дома — в ВСУ ответили, какую тактику использует РФ в Торецке

11:52 Выдавал себя за ГБРовца — в Одессе экс-правоохранитель требовал выдуманный долг

11:51 Гетманцев анонсировал повышение НДС в 2025 году — что известно

11:45 Житель Львова трижды самовольно покидал воинскую часть — как его наказал суд

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 Мы от Кипера — на Одесчине дерзкие мошенники прикрываются именем главы ОВА

11:23 Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Ночной обстрел Николаева — количество пострадавших возросло

11:10 Украинцы получат 10,8 тыс. грн помощи в октябре — где продолжается регистрация

11:08 В Николаеве раздался взрыв — РФ выпустила ракеты

12:20 Ни одного целого дома — в ВСУ ответили, какую тактику использует РФ в Торецке

11:52 Выдавал себя за ГБРовца — в Одессе экс-правоохранитель требовал выдуманный долг

11:51 Гетманцев анонсировал повышение НДС в 2025 году — что известно

11:45 Житель Львова трижды самовольно покидал воинскую часть — как его наказал суд

11:23 Мы от Кипера — на Одесчине дерзкие мошенники прикрываются именем главы ОВА

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

11:23 Опасность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:12 Ночной обстрел Николаева — количество пострадавших возросло

11:10 Украинцы получат 10,8 тыс. грн помощи в октябре — где продолжается регистрация

11:08 В Николаеве раздался взрыв — РФ выпустила ракеты

11:04 Мобилизация в Украине — сколько рассматривают заявление о выдаче отсрочки

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Text

19:44 Южанина объяснила, уменьшится ли зарплата учителей после повышения военного сбора

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова