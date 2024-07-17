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Рецепт картопляної запіканки з фаршем за 20 хвилин — дешево, ситно і смачно

17 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ситна картопляна запіканка з фаршем за 20 хвилин — покроковий рецепт
Картопляна запіканка. Фото: YouTube @LvivskaPani
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Це дуже смачна й проста страва з картоплі і фаршу. Ідеально підійде для будь-якого випадку. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Lvivska Pani.

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг картоплі;
  • вода;
  • сіль 1 чайна ложка;
  • 1 цибуля;
  • олія;
  • 2 зубчики часнику;
  • 500 г фаршу;
  • 1 болгарський перець;
  • 100 мл кетчупу;
  • сіль 1/2 чайної ложки;
  • чорний перець;
  • 1 чайна ложка паприки;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 300 г твердого сиру;
  • 3 яйця;
  • 100 мл молока. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно зварити картоплю до готовності. 

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Картопля в воді. Фото: YouTube @LvivskaPani

На пательні обсмажити цибулю, потім додати солодкий перець та фарш. Додати сіль, паприку, кетчуп та часник за смаком. 

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Фарш і перець. Фото: YouTube @LvivskaPani

У форму для випікання викласти картоплю, зверху викласти тертий сир. 

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Варена картопля. Фото: YouTube @LvivskaPani

Потім зробити шар з фаршу, й ще один шар з картоплі. 

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Приготування запіканки. Фото: YouTube @LvivskaPani

В молоко додати курячі яйця, посолити та залити цією сумішшю картоплю. Зверху посипати тертим сиром. Випікати 20 хвилин при 200 °C. 

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Картопляна запіканка. Фото: YouTube @LvivskaPani

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