Ситна картопляна запіканка з фаршем за 20 хвилин — покроковий рецепт

Картопляна запіканка. Фото: YouTube @LvivskaPani

Це дуже смачна й проста страва з картоплі і фаршу. Ідеально підійде для будь-якого випадку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Lvivska Pani.

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Вам знадобиться:

1 кг картоплі;

вода;

сіль 1 чайна ложка;

1 цибуля;

олія;

2 зубчики часнику;

500 г фаршу;

1 болгарський перець;

100 мл кетчупу;

сіль 1/2 чайної ложки;

чорний перець;

1 чайна ложка паприки;

пучок зеленої цибулі;

300 г твердого сиру;

3 яйця;

100 мл молока.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зварити картоплю до готовності.

Картопля в воді. Фото: YouTube @LvivskaPani

На пательні обсмажити цибулю, потім додати солодкий перець та фарш. Додати сіль, паприку, кетчуп та часник за смаком.

Фарш і перець. Фото: YouTube @LvivskaPani

У форму для випікання викласти картоплю, зверху викласти тертий сир.

Варена картопля. Фото: YouTube @LvivskaPani

Потім зробити шар з фаршу, й ще один шар з картоплі.

Приготування запіканки. Фото: YouTube @LvivskaPani

В молоко додати курячі яйця, посолити та залити цією сумішшю картоплю. Зверху посипати тертим сиром. Випікати 20 хвилин при 200 °C.

Картопляна запіканка. Фото: YouTube @LvivskaPani

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