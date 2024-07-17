Ситна картопляна запіканка з фаршем за 20 хвилин — покроковий рецепт

Рецепт картопляної запіканки з фаршем за 20 хвилин — дешево, ситно і смачно
Це дуже смачна й проста страва з картоплі і фаршу. Ідеально підійде для будь-якого випадку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Lvivska Pani.
Вам знадобиться:
- 1 кг картоплі;
- вода;
- сіль 1 чайна ложка;
- 1 цибуля;
- олія;
- 2 зубчики часнику;
- 500 г фаршу;
- 1 болгарський перець;
- 100 мл кетчупу;
- сіль 1/2 чайної ложки;
- чорний перець;
- 1 чайна ложка паприки;
- пучок зеленої цибулі;
- 300 г твердого сиру;
- 3 яйця;
- 100 мл молока.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно зварити картоплю до готовності.
На пательні обсмажити цибулю, потім додати солодкий перець та фарш. Додати сіль, паприку, кетчуп та часник за смаком.
У форму для випікання викласти картоплю, зверху викласти тертий сир.
Потім зробити шар з фаршу, й ще один шар з картоплі.
В молоко додати курячі яйця, посолити та залити цією сумішшю картоплю. Зверху посипати тертим сиром. Випікати 20 хвилин при 200 °C.
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