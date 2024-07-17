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Рецепт картофельной запеканки с фаршем за 20 минут — дешево, сытно и вкусно

17 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сытная картофельная запеканка с фаршем за 20 минут – пошаговый рецепт
Картофельная запеканка. Фото: YouTube @LvivskaPani
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Это очень вкусное и простое блюдо из картофеля и фарша. Идеально подойдет для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Lvivska Pani.

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Вам понадобится:

  • 1 кг картофеля;
  • вода;
  • соль 1 чайная ложка;
  • 1 лук;
  • масло;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 500 г фарша;
  • 1 болгарский перец;
  • 100 мл кетчупа;
  • соль 1/2 чайной ложки;
  • черный перец;
  • 1 чайная ложка паприки;
  • пучок зеленого лука;
  • 300 г твердого творога;
  • 3 яйца;
  • 100 мл молока.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель до готовности.

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Картофель в воде. Фото: YouTube @LvivskaPani

На сковороде обжарить лук, затем добавить сладкий перец и фарш. Добавить соль, паприку, кетчуп и чеснок по вкусу.

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Фарш и перец. Фото: YouTube @LvivskaPani

В форму для выпечки выложить картофель, сверху выложить тертый сыр.

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Вареная картошка. Фото: YouTube @LvivskaPani

Затем сделать слой из фарша и еще один слой из картофеля.

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Приготовление запеканки. Фото: YouTube @LvivskaPani

В молоко добавить куриные яйца, посолить и залить этой смесью картофель. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать 20 минут при 200 °C.

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Картофельная запеканка. Фото: YouTube @LvivskaPani

Раньше мы писали о рецепте хачапуры с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

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