Сытная картофельная запеканка с фаршем за 20 минут – пошаговый рецепт

Картофельная запеканка. Фото: YouTube @LvivskaPani

Это очень вкусное и простое блюдо из картофеля и фарша. Идеально подойдет для любого случая.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Lvivska Pani.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг картофеля;

вода;

соль 1 чайная ложка;

1 лук;

масло;

2 зубчика чеснока;

500 г фарша;

1 болгарский перец;

100 мл кетчупа;

соль 1/2 чайной ложки;

черный перец;

1 чайная ложка паприки;

пучок зеленого лука;

300 г твердого творога;

3 яйца;

100 мл молока.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить картофель до готовности.

Картофель в воде. Фото: YouTube @LvivskaPani

На сковороде обжарить лук, затем добавить сладкий перец и фарш. Добавить соль, паприку, кетчуп и чеснок по вкусу.

Фарш и перец. Фото: YouTube @LvivskaPani

В форму для выпечки выложить картофель, сверху выложить тертый сыр.

Вареная картошка. Фото: YouTube @LvivskaPani

Затем сделать слой из фарша и еще один слой из картофеля.

Приготовление запеканки. Фото: YouTube @LvivskaPani

В молоко добавить куриные яйца, посолить и залить этой смесью картофель. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать 20 минут при 200 °C.

Картофельная запеканка. Фото: YouTube @LvivskaPani

Раньше мы писали о рецепте хачапуры с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстрый и вкусный рецепт из лаваша.