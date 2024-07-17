Сытная картофельная запеканка с фаршем за 20 минут – пошаговый рецепт

Рецепт картофельной запеканки с фаршем за 20 минут — дешево, сытно и вкусно
Это очень вкусное и простое блюдо из картофеля и фарша. Идеально подойдет для любого случая.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Lvivska Pani.
Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- вода;
- соль 1 чайная ложка;
- 1 лук;
- масло;
- 2 зубчика чеснока;
- 500 г фарша;
- 1 болгарский перец;
- 100 мл кетчупа;
- соль 1/2 чайной ложки;
- черный перец;
- 1 чайная ложка паприки;
- пучок зеленого лука;
- 300 г твердого творога;
- 3 яйца;
- 100 мл молока.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить картофель до готовности.
На сковороде обжарить лук, затем добавить сладкий перец и фарш. Добавить соль, паприку, кетчуп и чеснок по вкусу.
В форму для выпечки выложить картофель, сверху выложить тертый сыр.
Затем сделать слой из фарша и еще один слой из картофеля.
В молоко добавить куриные яйца, посолить и залить этой смесью картофель. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать 20 минут при 200 °C.
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