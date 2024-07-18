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Рецепт кетчупу з кабачків на зиму — закрутка, яка гідна вашої уваги

18 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний кетчуп на зиму з кабачків — покроковий рецепт приготування з фото та відео
Кетчуп з кабачків. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Дуже смачний соус на зиму — це кетчуп, який готується з кабачків, неймовірно смачно та просто. Ідеальне доповнення до будь-якої страви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 1,5 кг;
  • цибуля 450 г;
  • буряк 200 г;
  • лавровий лист 1 шт;
  • гвоздика 3 шт;
  • духм’яний перець 3 шт;
  • сіль 1,5 ст. л;
  • копчена парика 1/3 ч.л;
  • коріандр 1/3 ч.л;
  • перець чилі 1/2 ч.л;
  • часник 6-7 зуб;
  • томатна паста 0,5 л;
  • оцет 100 г;
  • цукор 200 г. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати кабачки на невеликі шматочки. Додати сіль та залишити на 30 хвилин. Потім прибрати зайвий сік. 

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Кусочки кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім до кабачків додати цибулю та буряк. Все перемішати. Тушкувати під кришкою протягом 15 хвилин. 

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Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через 15 хвилин додати цукор, гвоздику, лавровий лист та духмяний перець. Також додати паприку, коріандр та перець чілі. Перемішати та тушкувати ще 15 хвилин.

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Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додати часник та томатну пасту. Тушкувати ще 15 хвилин. 

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Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім дістати лавровий лист та перебити всю масу блендером. Додати оцет, перемішати та варити ще 15 хвилин. 

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Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Соус розлити в банки та поставити для стерилізації на 10 хвилин з моменту закипання. 

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Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім герметично закрити банки та залишити для охолодження. 

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Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак, як аджика — всі чоловіки оцінять.

Ще рекомендуємо ознайомитись з рецептом кабачків по-корейськи на зиму — закуска стане улюбленою в родині.

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