Смачний кетчуп на зиму з кабачків — покроковий рецепт приготування з фото та відео

Кетчуп з кабачків. Фото: Freepik

Дуже смачний соус на зиму — це кетчуп, який готується з кабачків, неймовірно смачно та просто. Ідеальне доповнення до будь-якої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Вам знадобиться:

кабачки 1,5 кг;

цибуля 450 г;

буряк 200 г;

лавровий лист 1 шт;

гвоздика 3 шт;

духм’яний перець 3 шт;

сіль 1,5 ст. л;

копчена парика 1/3 ч.л;

коріандр 1/3 ч.л;

перець чилі 1/2 ч.л;

часник 6-7 зуб;

томатна паста 0,5 л;

оцет 100 г;

цукор 200 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати кабачки на невеликі шматочки. Додати сіль та залишити на 30 хвилин. Потім прибрати зайвий сік.

Кусочки кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім до кабачків додати цибулю та буряк. Все перемішати. Тушкувати під кришкою протягом 15 хвилин.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через 15 хвилин додати цукор, гвоздику, лавровий лист та духмяний перець. Також додати паприку, коріандр та перець чілі. Перемішати та тушкувати ще 15 хвилин.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім додати часник та томатну пасту. Тушкувати ще 15 хвилин.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім дістати лавровий лист та перебити всю масу блендером. Додати оцет, перемішати та варити ще 15 хвилин.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Соус розлити в банки та поставити для стерилізації на 10 хвилин з моменту закипання.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Потім герметично закрити банки та залишити для охолодження.

Приготування кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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