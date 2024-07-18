Смачний кетчуп на зиму з кабачків — покроковий рецепт приготування з фото та відео

Рецепт кетчупу з кабачків на зиму — закрутка, яка гідна вашої уваги
Дуже смачний соус на зиму — це кетчуп, який готується з кабачків, неймовірно смачно та просто. Ідеальне доповнення до будь-якої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобиться:
- кабачки 1,5 кг;
- цибуля 450 г;
- буряк 200 г;
- лавровий лист 1 шт;
- гвоздика 3 шт;
- духм’яний перець 3 шт;
- сіль 1,5 ст. л;
- копчена парика 1/3 ч.л;
- коріандр 1/3 ч.л;
- перець чилі 1/2 ч.л;
- часник 6-7 зуб;
- томатна паста 0,5 л;
- оцет 100 г;
- цукор 200 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати кабачки на невеликі шматочки. Додати сіль та залишити на 30 хвилин. Потім прибрати зайвий сік.
Потім до кабачків додати цибулю та буряк. Все перемішати. Тушкувати під кришкою протягом 15 хвилин.
Через 15 хвилин додати цукор, гвоздику, лавровий лист та духмяний перець. Також додати паприку, коріандр та перець чілі. Перемішати та тушкувати ще 15 хвилин.
Потім додати часник та томатну пасту. Тушкувати ще 15 хвилин.
Потім дістати лавровий лист та перебити всю масу блендером. Додати оцет, перемішати та варити ще 15 хвилин.
Соус розлити в банки та поставити для стерилізації на 10 хвилин з моменту закипання.
Потім герметично закрити банки та залишити для охолодження.
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