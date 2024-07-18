Вкусный кетчуп на зиму из кабачков – пошаговый рецепт приготовления по фото и видео

Рецепт кетчупа из кабачков на зиму — закрутка, достойная вашего внимания
Очень вкусный соус на зиму, это кетчуп, который готовится из кабачков, невероятно вкусно и просто. Идеальное дополнение к любому блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.
Вам понадобится:
- кабачки 1,5кг;
- лук 450 г;
- свекла 200 г;
- лавровый лист 1 шт;
- гвоздика 3 шт;
- душистый перец 3 шт;
- соль 1,5 ст. л;
- копченая парика 1/3 ч.л;
- кориандр 1/3 ч.л;
- перец чили 1/2 ч.л;
- чеснок 6-7 зуб;
- томатная паста 0,5 л;
- уксус 100 г;
- сахар 200 г.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать кабачки на небольшие кусочки. Добавьте соль и оставить на 30 минут. Затем убрать лишний сок.
Затем к кабачкам добавить лук и свеклу. Все перемешать. Тушить под крышкой в течение 15 минут.
Через 15 минут добавить сахар, гвоздику, лавровый лист и душистый перец. Также добавить паприку, кориандр и перец чили. Перемешать и тушить еще 15 минут.
Затем добавить чеснок и томатную пасту. Тушить еще 15 минут.
Затем достать лавровый лист и перебить всю массу блендером. Добавить уксус, перемешать и варить еще 15 минут.
Соус разлить в банки и поставить для стерилизации 10 минут с момента закипания.
Затем герметично закрыть банки и оставить для охлаждения.
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