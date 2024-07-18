Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт кетчупа из кабачков на зиму — закрутка, достойная вашего внимания arrow

Рецепт кетчупа из кабачков на зиму — закрутка, достойная вашего внимания

18 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный кетчуп на зиму из кабачков – пошаговый рецепт приготовления по фото и видео
Кетчуп из кабачков. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Очень вкусный соус на зиму, это кетчуп, который готовится из кабачков, невероятно вкусно и просто. Идеальное дополнение к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки 1,5кг;
  • лук 450 г;
  • свекла 200 г;
  • лавровый лист 1 шт;
  • гвоздика 3 шт;
  • душистый перец 3 шт;
  • соль 1,5 ст. л;
  • копченая парика 1/3 ч.л;
  • кориандр 1/3 ч.л;
  • перец чили 1/2 ч.л;
  • чеснок 6-7 зуб;
  • томатная паста 0,5 л;
  • уксус 100 г;
  • сахар 200 г.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки на небольшие кусочки. Добавьте соль и оставить на 30 минут. Затем убрать лишний сок.

null
Кусочки кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем к кабачкам добавить лук и свеклу. Все перемешать. Тушить под крышкой в течение 15 минут.

null
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через 15 минут добавить сахар, гвоздику, лавровый лист и душистый перец. Также добавить паприку, кориандр и перец чили. Перемешать и тушить еще 15 минут.

null
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавить чеснок и томатную пасту. Тушить еще 15 минут.

null
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем достать лавровый лист и перебить всю массу блендером. Добавить уксус, перемешать и варить еще 15 минут.

null
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Соус разлить в банки и поставить для стерилизации 10 минут с момента закипания.

null
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем герметично закрыть банки и оставить для охлаждения.

null
Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом кабачков по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье.

рецепты заготовка на зиму кетчуп рецепт кетчупа соус

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца