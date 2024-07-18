Вкусный кетчуп на зиму из кабачков – пошаговый рецепт приготовления по фото и видео

Кетчуп из кабачков. Фото: Freepik

Очень вкусный соус на зиму, это кетчуп, который готовится из кабачков, невероятно вкусно и просто. Идеальное дополнение к любому блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лілія Цвіт.

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Вам понадобится:

кабачки 1,5кг;

лук 450 г;

свекла 200 г;

лавровый лист 1 шт;

гвоздика 3 шт;

душистый перец 3 шт;

соль 1,5 ст. л;

копченая парика 1/3 ч.л;

кориандр 1/3 ч.л;

перец чили 1/2 ч.л;

чеснок 6-7 зуб;

томатная паста 0,5 л;

уксус 100 г;

сахар 200 г.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать кабачки на небольшие кусочки. Добавьте соль и оставить на 30 минут. Затем убрать лишний сок.

Кусочки кабачков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем к кабачкам добавить лук и свеклу. Все перемешать. Тушить под крышкой в течение 15 минут.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Через 15 минут добавить сахар, гвоздику, лавровый лист и душистый перец. Также добавить паприку, кориандр и перец чили. Перемешать и тушить еще 15 минут.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем добавить чеснок и томатную пасту. Тушить еще 15 минут.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем достать лавровый лист и перебить всю массу блендером. Добавить уксус, перемешать и варить еще 15 минут.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Соус разлить в банки и поставить для стерилизации 10 минут с момента закипания.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Затем герметично закрыть банки и оставить для охлаждения.

Приготовление кетчупа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

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