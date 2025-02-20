Хліб без замісу — простий рецепт з хрусткою скоринкою

Рецепт хліба без замісу, який вдається зробити всім
Приготувати домашній хліб ще ніколи не було так просто! Цей рецепт без замісу ідеально підходить навіть для тих, хто ніколи не випікав. Хліб виходить повітряним, м’яким усередині та з апетитною скоринкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- борошно — 400 г;
- дріжджі (сухі) — 1 г (1/4 ч. л.);
- вода — 300 мл;
- сіль — 8 г (1 ч. л. з гіркою);
- мед — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Змішати в глибокій мисці борошно, сухі дріжджі та сіль. Додати мед і теплу воду, добре перемішати ложкою або лопаткою до отримання однорідної маси. Накрити тісто рушником або харчовою плівкою, залишити при кімнатній температурі на 12–18 годин.
Коли тісто добре підійде, присипати робочу поверхню борошном, обережно викласти тісто і сформувати круглу або овальну заготовку. Перекласти на пергамент і залишити на 30–40 хвилин.
Розігріти духовку до 230 °C разом із чавунною каструлею або жаростійким посудом.
Обережно перекласти тісто в гарячу форму разом із пергаментом, накрити кришкою і випікати 30 хвилин. Потім зняти кришку та допікати ще 10–15 хвилин до золотистої скоринки.
Готовий хліб викласти на решітку й дати повністю охолонути перед нарізанням.
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