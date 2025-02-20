Хліб без замісу — простий рецепт з хрусткою скоринкою

Домашній хліб. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Приготувати домашній хліб ще ніколи не було так просто! Цей рецепт без замісу ідеально підходить навіть для тих, хто ніколи не випікав. Хліб виходить повітряним, м’яким усередині та з апетитною скоринкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

борошно — 400 г;

дріжджі (сухі) — 1 г (1/4 ч. л.);

вода — 300 мл;

сіль — 8 г (1 ч. л. з гіркою);

мед — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати в глибокій мисці борошно, сухі дріжджі та сіль. Додати мед і теплу воду, добре перемішати ложкою або лопаткою до отримання однорідної маси. Накрити тісто рушником або харчовою плівкою, залишити при кімнатній температурі на 12–18 годин.

Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли тісто добре підійде, присипати робочу поверхню борошном, обережно викласти тісто і сформувати круглу або овальну заготовку. Перекласти на пергамент і залишити на 30–40 хвилин.

Тісто для хліба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розігріти духовку до 230 °C разом із чавунною каструлею або жаростійким посудом.

Приготування хліба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Обережно перекласти тісто в гарячу форму разом із пергаментом, накрити кришкою і випікати 30 хвилин. Потім зняти кришку та допікати ще 10–15 хвилин до золотистої скоринки.

Хліб у форма для запікання. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий хліб викласти на решітку й дати повністю охолонути перед нарізанням.



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