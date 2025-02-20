Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Рецепт хліба без замісу, який вдається зробити всім arrow

Рецепт хліба без замісу, який вдається зробити всім

20 лютого 2025 04:29
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хліб без замісу — простий рецепт з хрусткою скоринкою
Домашній хліб. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Приготувати домашній хліб ще ніколи не було так просто! Цей рецепт без замісу ідеально підходить навіть для тих, хто ніколи не випікав. Хліб виходить повітряним, м’яким усередині та з апетитною скоринкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 400 г;
  • дріжджі (сухі) — 1 г (1/4 ч. л.);
  • вода — 300 мл;
  • сіль — 8 г (1 ч. л. з гіркою);
  • мед — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати в глибокій мисці борошно, сухі дріжджі та сіль. Додати мед і теплу воду, добре перемішати ложкою або лопаткою до отримання однорідної маси. Накрити тісто рушником або харчовою плівкою, залишити при кімнатній температурі на 12–18 годин.

простий рецепт хліба
Приготування тіста. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Коли тісто добре підійде, присипати робочу поверхню борошном, обережно викласти тісто і сформувати круглу або овальну заготовку. Перекласти на пергамент і залишити на 30–40 хвилин.

простий домашній рецепт хліба
Тісто для хліба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Розігріти духовку до 230 °C разом із чавунною каструлею або жаростійким посудом.

простий рецепт хліба, який вдається у кожного
Приготування хліба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Обережно перекласти тісто в гарячу форму разом із пергаментом, накрити кришкою і випікати 30 хвилин. Потім зняти кришку та допікати ще 10–15 хвилин до золотистої скоринки.

рецепт хліба, який вдається у кожного
Хліб у форма для запікання. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовий хліб викласти на решітку й дати повністю охолонути перед нарізанням.

Раніше ми писали про рецепт домашніх роліні з грибами з лаваша від української господині.

Також ми розповідали про рецепт смачного хліба на сковороді

Ще радимо ознайомитися з рецептом натуральної домашньої ковбаси для дитини до школи.

рецепти випічка хліб білий хліб чорний хліб
Реклама
Реклама
Реклама