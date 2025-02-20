Хлеб без замеса — простой рецепт с хрустящей корочкой

Рецепт хлеба без замеса, который удается сделать всем
Приготовить домашний хлеб еще никогда не было так просто! Этот рецепт без замеса идеально подходит даже для тех, кто никогда не выпекал. Хлеб получается воздушным, мягким внутри и с аппетитной корочкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- мука — 400 г;
- дрожжи (сухие) — 1 г (1/4 ч. л.);
- вода — 300 мл.;
- соль — 8 г (1 ч. л. с горкой);
- мед — 1 ст. л.
Способ приготовления
Смешать в глубокой миске муку, сухие дрожжи и соль. Добавить мед и теплую воду, хорошо перемешать ложкой или лопаткой до получения однородной массы. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой, оставить при комнатной температуре на 12-18 часов.
Когда тесто хорошо подойдет, присыпать рабочую поверхность мукой, осторожно выложить тесто и сформировать круглую или овальную заготовку. Переложить на пергамент и оставить на 30-40 минут.
Разогреть духовку до 230 °C вместе с чугунной кастрюлей или жаростойкой посудой.
Осторожно переложить тесто в горячую форму вместе с пергаментом, накрыть крышкой и выпекать 30 минут. Затем снять крышку и допекать еще 10-15 минут до золотистой корочки.
Готовый хлеб выложить на решетку и дать полностью остыть перед нарезанием.
Ранее мы писали о рецепте домашних роллини с грибами из лаваша от украинской хозяйки.
Также мы рассказывали о рецепте вкусного хлеба на сковороде.
Еще советуем ознакомиться с рецептом натуральной домашней колбасы для ребенка к школе.
Читайте Новини.LIVE!