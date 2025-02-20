Хлеб без замеса — простой рецепт с хрустящей корочкой

Домашний хлеб. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Приготовить домашний хлеб еще никогда не было так просто! Этот рецепт без замеса идеально подходит даже для тех, кто никогда не выпекал. Хлеб получается воздушным, мягким внутри и с аппетитной корочкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

мука — 400 г;

дрожжи (сухие) — 1 г (1/4 ч. л.);

вода — 300 мл.;

соль — 8 г (1 ч. л. с горкой);

мед — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать в глубокой миске муку, сухие дрожжи и соль. Добавить мед и теплую воду, хорошо перемешать ложкой или лопаткой до получения однородной массы. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой, оставить при комнатной температуре на 12-18 часов.

Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда тесто хорошо подойдет, присыпать рабочую поверхность мукой, осторожно выложить тесто и сформировать круглую или овальную заготовку. Переложить на пергамент и оставить на 30-40 минут.

Тесто для хлеба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разогреть духовку до 230 °C вместе с чугунной кастрюлей или жаростойкой посудой.

Приготовление хлеба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Осторожно переложить тесто в горячую форму вместе с пергаментом, накрыть крышкой и выпекать 30 минут. Затем снять крышку и допекать еще 10-15 минут до золотистой корочки.

Хлеб в форма для запекания. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый хлеб выложить на решетку и дать полностью остыть перед нарезанием.



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