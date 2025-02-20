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Рецепт хлеба без замеса, который удается сделать всем

20 февраля 2025 04:29
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хлеб без замеса — простой рецепт с хрустящей корочкой
Домашний хлеб. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Приготовить домашний хлеб еще никогда не было так просто! Этот рецепт без замеса идеально подходит даже для тех, кто никогда не выпекал. Хлеб получается воздушным, мягким внутри и с аппетитной корочкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • мука — 400 г;
  • дрожжи (сухие) — 1 г (1/4 ч. л.);
  • вода — 300 мл.;
  • соль — 8 г (1 ч. л. с горкой);
  • мед — 1 ст. л.

Способ приготовления

Смешать в глубокой миске муку, сухие дрожжи и соль. Добавить мед и теплую воду, хорошо перемешать ложкой или лопаткой до получения однородной массы. Накрыть тесто полотенцем или пищевой пленкой, оставить при комнатной температуре на 12-18 часов.

простий рецепт хліба
Приготовление теста. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Когда тесто хорошо подойдет, присыпать рабочую поверхность мукой, осторожно выложить тесто и сформировать круглую или овальную заготовку. Переложить на пергамент и оставить на 30-40 минут.

простий домашній рецепт хліба
Тесто для хлеба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Разогреть духовку до 230 °C вместе с чугунной кастрюлей или жаростойкой посудой.

простий рецепт хліба, який вдається у кожного
Приготовление хлеба. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Осторожно переложить тесто в горячую форму вместе с пергаментом, накрыть крышкой и выпекать 30 минут. Затем снять крышку и допекать еще 10-15 минут до золотистой корочки.

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Хлеб в форма для запекания. Фото: скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Готовый хлеб выложить на решетку и дать полностью остыть перед нарезанием.

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