Як приготувати холодний борщ чи охолодник - покрокове приготування.

Рецепт холодного борщу з вареним буряком — смачна альтернатива окрошці
Щоб приготувати цей смачний буряковий суп, потрібно лише кілька простих інгредієнтів. Смачний рецепт літнього супу за хвилини. Холодник не менш смачний, ніж окрошка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Panna Lesia.
Вам знадобиться:
- буряк 2 шт.;
- лимонний сік 2 ст.л.;
- огірки 4 шт.;
- яйця 3 шт.;
- цибуля зелена;
- кріп;
- кефір чи йогурт 900 мл;
- вода (мінеральна) 300 мл;
- гірчиця американська (ніжна) 1-2 ст.л.;
- сіль, чорний мелений перець за смаком;
- сметана та яйця для подачі.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно натерти буряки та додати лимонний сік.
Потім натерти огірок на великій тертці.
Натерти варені яйця та додати до овочів.
Зелену цибулю перетерти із сіллю.
Додати петрушку та кріп. Додати кефір, воду, сметану та гірчицю.
Все ретельно перемішати та можна подавати.
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