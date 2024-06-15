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Рецепт холодного борщу з вареним буряком — смачна альтернатива окрошці

15 червня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати холодний борщ чи охолодник - покрокове приготування.
Холодний борщ. Фото: YouTube @pannalesia2336
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Щоб приготувати цей смачний буряковий суп, потрібно лише кілька простих інгредієнтів. Смачний рецепт літнього супу за хвилини. Холодник не менш смачний, ніж окрошка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Panna Lesia.

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Вам знадобиться:

  • буряк 2 шт.;
  • лимонний сік 2 ст.л.;
  • огірки 4 шт.;
  • яйця 3 шт.;
  • цибуля зелена;
  • кріп;
  • кефір чи йогурт 900 мл;
  • вода (мінеральна) 300 мл;
  • гірчиця американська (ніжна) 1-2 ст.л.;
  • сіль, чорний мелений перець за смаком;
  • сметана та яйця для подачі.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно натерти буряки та додати лимонний сік.

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Буряк та лимонний сік. Фото: YouTube @pannalesia2336

Потім натерти огірок на великій тертці.

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Тертий огірок. Фото: YouTube @pannalesia2336

Натерти варені яйця та додати до овочів.

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Огірок та яйця. Фото: YouTube @pannalesia2336

Зелену цибулю перетерти із сіллю.

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Зелень та сіль. Фото: YouTube @pannalesia2336

Додати петрушку та кріп. Додати кефір, воду, сметану та гірчицю.

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Додавання кефіру. Фото: YouTube @pannalesia2336

Все ретельно перемішати та можна подавати.

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Холодний борщ. Фото: YouTube @pannalesia2336

Раніше ми писали, як приготувати неперевершену окрошку на кефірі з куркою.

Також ми розповідали про смачну і зовсім нешкідливу для фігури: як приготувати корисну "окрошку".

Ще рекомендуємо ознайомитися з рецептом корисної окрошки на комбучі.

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