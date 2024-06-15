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Рецепт холодного борща с вареной свеклой — вкусная альтернатива окрошке

15 июня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить холодный борщ или холодник — пошаговое приготовление.
Холодный борщ. Фото: YouTube @pannalesia2336
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Чтобы приготовить этот вкусный свекольный суп, нужно всего несколько простых ингредиентов. Вкусный рецепт летнего супа за минуты. Холодник не менее вкусный, чем окрошка. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Panna Lesia

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Вам понадобится: 

  • свекла 2 шт.;
  • лимонный сок 2 ст.л.;
  • огурцы 4 шт.;
  • яйца 3 шт.;
  • лук зеленый;
  • укроп;
  • кефир или йогурт 900 мл;
  • вода (минеральная) 300 мл;
  • горчица американская (нежная) 1-2 ст.л.;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • сметана и яйца для подачи. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо натереть свеклу и добавить лимонный сок. 

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Свекла и лимонный сок. Фото: YouTube @pannalesia2336

Затем натереть огурец на крупной терке. 

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Тертый огурец. Фото: YouTube @pannalesia2336

Натереть вареные яйца и добавить к овощам. 

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Огурец и яйца. Фото: YouTube @pannalesia2336

Зеленый лук перетереть с солью. 

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Зелень и соль. Фото: YouTube @pannalesia2336

Добавить петрушку и укроп. Добавить кефир, воду, сметану и горчицу.

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Добавление кефира. Фото: YouTube @pannalesia2336

Все тщательно перемешать и можно подавать. 

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Холодный борщ. Фото: YouTube @pannalesia2336

Раньше мы писали, как приготовить непревзойденную окрошку на кефире с курицей.

Также мы рассказывали про вкусную и совсем не вредную для фигуры: как приготовить полезную "окрошку".

Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом полезной окрошки на комбуче

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