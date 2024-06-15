Как приготовить холодный борщ или холодник — пошаговое приготовление.

Рецепт холодного борща с вареной свеклой — вкусная альтернатива окрошке
Чтобы приготовить этот вкусный свекольный суп, нужно всего несколько простых ингредиентов. Вкусный рецепт летнего супа за минуты. Холодник не менее вкусный, чем окрошка.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Panna Lesia.
Вам понадобится:
- свекла 2 шт.;
- лимонный сок 2 ст.л.;
- огурцы 4 шт.;
- яйца 3 шт.;
- лук зеленый;
- укроп;
- кефир или йогурт 900 мл;
- вода (минеральная) 300 мл;
- горчица американская (нежная) 1-2 ст.л.;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- сметана и яйца для подачи.
Способ приготовления
Сначала необходимо натереть свеклу и добавить лимонный сок.
Затем натереть огурец на крупной терке.
Натереть вареные яйца и добавить к овощам.
Зеленый лук перетереть с солью.
Добавить петрушку и укроп. Добавить кефир, воду, сметану и горчицу.
Все тщательно перемешать и можно подавать.
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