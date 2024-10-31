Класичний глінтвейн – найкращий рецепт для холодних днів

Глінтвейн у чашці. Фото: Freepik

Коли за вікном холодно, зігрітися допоможе ароматний глінтвейн. Цей класичний рецепт поєднує в собі насичений смак червоного вина, прянощі та цитрусові нотки. Готуйте його вдома, щоб насолоджуватися теплом і затишком у будь-яку погоду.

Новини.LIVE розкажуть про класичний рецепт, який не потребує складних інгредієнтів, а приготування не займе багато часу.

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Глінтвейн — це напій, який асоціюється з теплом та затишком у холодні дні. Поєднання насиченого червоного вина з ароматними прянощами та фруктами перетворює його на ідеальний вибір для зігріваючого вечора вдома або на святкових зустрічах.

Глінтвейн у каструлі. Фото: Freepik

Вам знадобиться:

червоне сухе або напівсухе вино 750 мл;

апельсин 1 шт.;

лимон 1 шт. (за бажанням);

кориця 2 палички;

гвоздика 5-6 бутонів;

аніс (бадьян) 2 зірки;

мед чи цукор 2-3 ст. л.;

імбир (невеликий шматочок на смак);

кардамон 3-4 шт. (за бажанням);

яблуко 1 шт. (за бажанням);

вода 100 мл (для пом'якшення смаку).

Спосіб приготування

Нарізати апельсин тонкими кружальцями. За бажання можна також додати кілька скибочок лимона для надання напою легкої кислинки. Якщо ви вирішили використати яблуко, його також нарізають часточками.

У невеликій каструлі змішати воду з прянощами: палички кориці, гвоздику, бадьян та шматочок імбиру. Довести до кипіння і прокип'ятити на слабкому вогні 5-7 хвилин, щоб прянощі розкрили свій аромат. Це важливий етап, оскільки глінтвейн має бути насиченим та ароматним.

Після того, як прянощі віддали свої аромати, зменшити вогонь до мінімуму і влити в каструлю червоне вино. Важливо стежити за тим, щоб воно не закипіло — оптимальна температура для глінтвейну близько 70-80 °C.

Додати в напій скибочки апельсина, лимона та яблука. На цьому етапі можна підсолодити глінтвейн медом або цукром до смаку. Мед надасть напою м'якший і глибший смак, але важливо його не перегрівати, щоб зберегти корисні властивості.

Залишити напій прогріватись на повільному вогні ще 10-15 хвилин, не доводячи до кипіння, щоб вино зберегло всі свої ароматичні властивості.

Зняти каструлю з вогню та дати настоятися під кришкою близько 5 хвилин. Розлити готовий глінтвейн по келихах, за бажання прикрасивши кружальцями апельсина, паличкою кориці або зірочкою бадьяна.

Цей класичний глінтвейн ідеально підходить для того, щоб зігрітися зимового вечора або порадувати гостей на святах. Тонкий аромат кориці, насолода меду та освіжаючі цитрусові нотки роблять його незамінним напоєм холодного сезону.

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