Классический глинтвейн — лучший рецепт для холодных дней

Глинтвейн в чашке. Фото: Freepik

Когда за окном холодно, согреться поможет ароматный глинтвейн. Этот классический рецепт сочетает в себе насыщенный вкус красного вина, пряности и цитрусовые нотки. Готовьте его дома, чтобы наслаждаться теплом и уютом в любую погоду.

Новини.LIVE расскажут про классический рецепт, который не требует сложных ингредиентов, а его приготовление не займет много времени.

Читайте также:

Глинтвейн — это напиток, который ассоциируется с теплом и уютом в холодные дни. Сочетание насыщенного красного вина с ароматными пряностями и фруктами превращает его в идеальный выбор для согревающего вечера дома или на праздничных встречах.

Глинтвейн в кастрюле. Фото: Freepik

Вам понадобится:

красное сухое или полусухое вино 750 мл;

апельсин 1 шт.;

лимон 1 шт. (по желанию);

корица 2 палочки;

гвоздика 5-6 бутонов;

анис (бадьян) 2 звездочки;

мед или сахар 2-3 ст. л.;

имбирь (небольшой кусочек по вкусу);

кардамон 3-4 шт. (по желанию);

яблоко 1 шт. (по желанию);

вода 100 мл (для смягчения вкуса).

Способ приготовления

Нарезать апельсин тонкими кружочками. При желании можно также добавить несколько ломтиков лимона для придания напитку легкой кислинки. Если вы решили использовать яблоко, его также нарезают дольками.

В небольшой кастрюле смешать воду с пряностями: палочки корицы, гвоздику, бадьян и кусочек имбиря. Довести до кипения и прокипятить на слабом огне 5-7 минут, чтобы пряности раскрыли свой аромат. Это важный этап, так как глинтвейн должен быть насыщенным и ароматным.

После того как пряности отдали свои ароматы, уменьшить огонь до минимума и влить в кастрюлю красное вино. Важно следить за тем, чтобы оно не закипело — оптимальная температура для глинтвейна около 70-80°C.

Добавить в напиток ломтики апельсина, лимона и яблока. На этом этапе можно подсластить глинтвейн медом или сахаром по вкусу. Мед придаст напитку более мягкий и глубокий вкус, но важно его не перегревать, чтобы сохранить полезные свойства.

Оставить напиток прогреваться на медленном огне еще 10-15 минут, не доводя до кипения, чтобы вино сохранило все свои ароматические свойства.

Снять кастрюлю с огня и дать настояться под крышкой около 5 минут. Разлить готовый глинтвейн по бокалам, при желании украсив кружочками апельсина, палочкой корицы или звездочкой бадьяна.

Этот классический глинтвейн идеально подходит для того, чтобы согреться в зимний вечер или порадовать гостей на праздниках. Тонкий аромат корицы, сладость меда и освежающие цитрусовые нотки делают его незаменимым напитком холодного сезона.

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

Еще мы писали о рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.