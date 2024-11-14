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Рецепт класичного гуакамоле на Новий рік 2025 від Клопотенка

14 листопада 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт класичного гуакамоле на Новий рік Змії 2025 від Євгена Клопотенка
Класичний гуакамоле. Фото: klopotenko.com
Марина Євтягіна - Редактор

Додайте мексиканську нотку до новорічного столу з класичним гуакамоле від Євгена Клопотенка! Цей яскравий рецепт подарує страві справжній святковий настрій та сподобається всім гостям. 

Рецепт опублікували на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка

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Вам знадобиться: 

  • 1 стигле авокадо;
  • 1 середня червона цибуля;
  • 1 перець чилі ;
  • 1 зубчик часнику ;
  • сік ½ лимона (лайма);
  • 1 ст. л. соняшникової або оливкової олії ;
  • 1 гілочка кінзи;
  • 1 дрібка солі або до смаку;
  • 2 мексиканські тортильї (або лаваш). 

Спосіб приготування 

Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку, очистьте від шкірки та наріжте великим кубиком і перекладіть в ступку.

рецепт гуакамоле класичний
Розрізаний авокадо. Фото: klopotenko.com

Вичавіть сік половини великого лимона. Якщо у вас є лайм – це ще краще, можна використовувати і його, але тоді беріть цілий. Поки залиште. Червону цибулю очистьте та наріжте дуже дрібними шматочками. Зубчики часнику та перець чилі теж дрібно порубайте. Кількість чилі регулюйте, виходячи зі своїх смакових вподобань.

рецепт гуакамоле класичний від Клопотенка
Приготування гуакамоле. Фото: klopotenko.com

Додайте все це в ступку з авокадо. Влийте 1 ст. л. соняшникової олії та посоліть до смаку. Відокремте листочки кінзи від стебла та дрібно порубайте, додайте до всіх інгредієнтів. 

простий рецепт гуакамоле класичний
Синя цибуля та авокадо. Фото: klopotenko.com

За бажанням можете використовувати петрушку. Тепер акуратно перемішайте все в ступці товкачиком, поки всі шматочки авокадо не розм’якшаться і соус не стане однорідним, посоліть до смаку.

Раніше ми писали про меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити удачу та гроші. 

Також ми писали, що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025. 

Євген Клопотенко рецепти авокадо Новий рік 2025 гуакамоле Зелена Дерев'яна Змія

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