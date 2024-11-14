Рецепт класичного гуакамоле на Новий рік Змії 2025 від Євгена Клопотенка

Класичний гуакамоле. Фото: klopotenko.com

Додайте мексиканську нотку до новорічного столу з класичним гуакамоле від Євгена Клопотенка! Цей яскравий рецепт подарує страві справжній святковий настрій та сподобається всім гостям.

Рецепт опублікували на сайті шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться:

1 стигле авокадо;

1 середня червона цибуля;

1 перець чилі ;

1 зубчик часнику ;

сік ½ лимона (лайма);

1 ст. л. соняшникової або оливкової олії ;

1 гілочка кінзи;

1 дрібка солі або до смаку;

2 мексиканські тортильї (або лаваш).

Спосіб приготування

Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку, очистьте від шкірки та наріжте великим кубиком і перекладіть в ступку.

Розрізаний авокадо. Фото: klopotenko.com

Вичавіть сік половини великого лимона. Якщо у вас є лайм – це ще краще, можна використовувати і його, але тоді беріть цілий. Поки залиште. Червону цибулю очистьте та наріжте дуже дрібними шматочками. Зубчики часнику та перець чилі теж дрібно порубайте. Кількість чилі регулюйте, виходячи зі своїх смакових вподобань.

Приготування гуакамоле. Фото: klopotenko.com

Додайте все це в ступку з авокадо. Влийте 1 ст. л. соняшникової олії та посоліть до смаку. Відокремте листочки кінзи від стебла та дрібно порубайте, додайте до всіх інгредієнтів.

Синя цибуля та авокадо. Фото: klopotenko.com

За бажанням можете використовувати петрушку. Тепер акуратно перемішайте все в ступці товкачиком, поки всі шматочки авокадо не розм’якшаться і соус не стане однорідним, посоліть до смаку.

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