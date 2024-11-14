Рецепт классического гуакамоле на Новый год Змеи 2025 года от Евгения Клопотенко

Рецепт классического гуакамоле на Новый год 2025 от Клопотенко
Добавьте мексиканскую нотку к новогоднему столу с классическим гуакамоле от Евгения Клопотенко! Этот яркий рецепт подарит блюду настоящее праздничное настроение и понравится всем гостям.
Рецепт опубликовали на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- 1 спелое авокадо;
- 1 средний красный лук;
- 1 перец чили;
- 1 зубчик чеснока;
- сок ½ лимона (лайма);
- 1 ст. л. подсолнечного или оливкового масла;
- 1 веточка кинзы;
- 1 щепотка соли или по вкусу;
- 2 мексиканских тортилья (или лаваш).
Способ приготовления
Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нашинкуйте большим кубиком и переложите в ступку.
Выжмите сок половины большого лимона. Если у вас есть лайм — это еще лучше, можно использовать его, но тогда берите целый. Пока оставьте. Красный лук очистите и нарежьте мелкими кусочками. Зубчики чеснока и перец чили тоже мелко порубите. Количество чили регулируйте исходя из своих вкусовых предпочтений.
Добавьте все это в ступку с авокадо. Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и посолите по вкусу. Отделите листики кинзы от стебля и мелко изрубите, добавьте ко всем ингредиентам.
При желании можете использовать петрушку. Теперь аккуратно перемешайте все в ступке пестиком, пока все кусочки авокадо не размягчатся и соус не станет однородным, посолите по вкусу.
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