Рецепт классического гуакамоле на Новый год Змеи 2025 года от Евгения Клопотенко

Классический гуакамоле. Фото: klopotenko.com

Добавьте мексиканскую нотку к новогоднему столу с классическим гуакамоле от Евгения Клопотенко! Этот яркий рецепт подарит блюду настоящее праздничное настроение и понравится всем гостям.

Рецепт опубликовали на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

1 спелое авокадо;

1 средний красный лук;

1 перец чили;

1 зубчик чеснока;

сок ½ лимона (лайма);

1 ст. л. подсолнечного или оливкового масла;

1 веточка кинзы;

1 щепотка соли или по вкусу;

2 мексиканских тортилья (или лаваш).

Способ приготовления

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нашинкуйте большим кубиком и переложите в ступку.

Разрезанный авокадо. Фото: klopotenko.com

Выжмите сок половины большого лимона. Если у вас есть лайм — это еще лучше, можно использовать его, но тогда берите целый. Пока оставьте. Красный лук очистите и нарежьте мелкими кусочками. Зубчики чеснока и перец чили тоже мелко порубите. Количество чили регулируйте исходя из своих вкусовых предпочтений.

Приготовление гуакамоле. Фото: klopotenko.com

Добавьте все это в ступку с авокадо. Добавьте 1 ст. л. подсолнечного масла и посолите по вкусу. Отделите листики кинзы от стебля и мелко изрубите, добавьте ко всем ингредиентам.

Синий лук и авокадо. Фото: klopotenko.com

При желании можете использовать петрушку. Теперь аккуратно перемешайте все в ступке пестиком, пока все кусочки авокадо не размягчатся и соус не станет однородным, посолите по вкусу.

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