Рецепт класичного гуакамоле — автентичний мексиканський соус від Марко Черветті

Класичне гуакамоле. Фото: Freepik

Рецепт класичного гуакамоле від шеф-кухаря Марко Черветті допоможе вам легко приготувати цей свіжий і смачний соус. Він стане ідеальним доповненням до будь-якої страви або закуски.

Рецепт опублікував щеф-кухар Марко Черветті.

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Вам знадобиться:

авокадо 2 шт.;

томат рожевий 3 шт.;

цибуля червона 1 шт.;

оливкова олія 1 ст. л.;

сіль 1 ч. л.;

кінза свіжа 20 г.

Спосіб приготування

Якщо ви використовуєте морську сіль грубого помелу, розтовчіть її товкачиком у ступці. Туди ж додайте олію та перемішайте.

Синя цибуля. Фото: TikTok @marco_cervetti

Почистьте цибулю, наріжте дрібними кубиками і покладіть у ступку чи мисочку з олією та сіллю. Вимиті помідори наріжте дрібними кубиками, разом із цибулею перетовчіть у ступці. Вимийте та подрібніть кінзу. Додайте в соус.

ПРиготування гуакамоле. Фото: TikTok @marco_cervetti

Вимиті авокадо очистити від шкірки, наріжте невеликими шматочками, покладіть (без кісточки) в соус та розчавіть виделкою. Перемішайте. Можна подавати.

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