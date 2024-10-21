Рецепт класичного гуакамоле — автентичний мексиканський соус від Марко Черветті

Рецепт класичного гуакамоле з авокадо — мексиканський соус від Марко Черветті
Рецепт класичного гуакамоле від шеф-кухаря Марко Черветті допоможе вам легко приготувати цей свіжий і смачний соус. Він стане ідеальним доповненням до будь-якої страви або закуски.
Рецепт опублікував щеф-кухар Марко Черветті.
@marco_cervetti
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Вам знадобиться:
- авокадо 2 шт.;
- томат рожевий 3 шт.;
- цибуля червона 1 шт.;
- оливкова олія 1 ст. л.;
- сіль 1 ч. л.;
- кінза свіжа 20 г.
Спосіб приготування
Якщо ви використовуєте морську сіль грубого помелу, розтовчіть її товкачиком у ступці. Туди ж додайте олію та перемішайте.
Почистьте цибулю, наріжте дрібними кубиками і покладіть у ступку чи мисочку з олією та сіллю. Вимиті помідори наріжте дрібними кубиками, разом із цибулею перетовчіть у ступці. Вимийте та подрібніть кінзу. Додайте в соус.
Вимиті авокадо очистити від шкірки, наріжте невеликими шматочками, покладіть (без кісточки) в соус та розчавіть виделкою. Перемішайте. Можна подавати.
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