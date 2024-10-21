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Рецепт класичного гуакамоле з авокадо — мексиканський соус від Марко Черветті

21 жовтня 2024 12:10
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рецепт класичного гуакамоле — автентичний мексиканський соус від Марко Черветті
Класичне гуакамоле. Фото: Freepik
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Рецепт класичного гуакамоле від шеф-кухаря Марко Черветті допоможе вам легко приготувати цей свіжий і смачний соус. Він стане ідеальним доповненням до будь-якої страви або закуски.

Рецепт опублікував щеф-кухар Марко Черветті.

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@marco_cervetti

Рецепт справжнього гуакамоле! 🥑🍅 Дивіться більше відео на Ютуб-каналі Марко Черветті за посиланням у біо ➡️ #маркочерветті #гастротуризм #мексиканськакухня #гуакамоле #рецепт #дегустація

♬ оригінальний звук - Марко Черветті

Вам знадобиться: 

  • авокадо 2 шт.;
  • томат рожевий 3 шт.;
  • цибуля червона 1 шт.;
  • оливкова олія 1 ст. л.;
  • сіль 1 ч. л.;
  • кінза свіжа 20 г. 

Спосіб приготування 

Якщо ви використовуєте морську сіль грубого помелу, розтовчіть її товкачиком у ступці. Туди ж додайте олію та перемішайте.

рецепт класичного гуакамоле
Синя цибуля. Фото: TikTok @marco_cervetti

Почистьте цибулю, наріжте дрібними кубиками і покладіть у ступку чи мисочку з олією та сіллю. Вимиті помідори наріжте дрібними кубиками, разом із цибулею перетовчіть у ступці. Вимийте та подрібніть кінзу. Додайте в соус.

рецепт класичного гуакамоле з авокадо
ПРиготування гуакамоле. Фото: TikTok @marco_cervetti

Вимиті авокадо очистити від шкірки, наріжте невеликими шматочками, покладіть (без кісточки) в соус та розчавіть виделкою. Перемішайте. Можна подавати. 

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гуакамоле рецепти закуска бутерброд авокадо

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