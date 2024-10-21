Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт классического гуакамоле из авокадо — мексиканский соус от Марко Черветти arrow

Рецепт классического гуакамоле из авокадо — мексиканский соус от Марко Черветти

21 октября 2024 12:10
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Рецепт классического гуакамоле – аутентичный мексиканский соус от Марко Черветти
Классическое гуакамоле. Фото: Freepik
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Рецепт классического гуакамоле от шеф-повара Марк Черветти поможет вам легко приготовить этот свежий и вкусный соус. Он станет идеальным дополнением к любому блюду или закуск.

Рецепт опубликовал щеф-повар Марко Черветти.

Читайте также:
@marco_cervetti

Рецепт настоящего гуакамоле! 🥑🍅 Смотрите больше видео на Ютуб-канале Марко Черветти по ссылке в био ➡️ #маркочерветти #гастротуризм #мексиканскаякухня #гуакамоле # рецепт

♬ оригинальный звук - Марко Черветти

Вам понадобится:

  • авокадо 2 шт.;
  • томат розовый 3 шт.;
  • лук красный 1 шт.;
  • оливковое масло 1 ст. л.;
  • соль 1 ч. л.;
  • кинза свежая 20 г.

Способ приготовления

Если вы используете морскую соль грубого помола, растолчите ее в ступке. Туда же добавить масло и перемешать.

рецепт классического гуакамоле
Синий лук. Фото: TikTok @marco_cervetti

Почистите лук, нарежьте мелкими кубиками и положите в ступку или мисочку с растительным маслом и солью. Вымытые помидоры нарежьте мелкими кубиками, вместе с луком перетолчите в ступке. Вымойте и измельчите кинзу. Добавьте в соус.

рецепт классического гуакамоле из авокадо
Приготовление гуакамоле. Фото: TikTok @marco_cervetti

Вымытые авокадо очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками, положите (без косточки) в соус и раздавите вилкой. Перемешайте. Можно подавать.

Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку через пять минут.

Также обратите внимание на вкусную и быструю перекуску из батона и консервы за минуту.

Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о которой вы точно не знали.

Также мы рассказывали о завтраке через пять минут — паштет из яиц, который можно есть ложками.

Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.

гуакамоле рецепты закуска бутерброд авокадо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

13:09 В США умер известный турецкий оппозиционер — что о нем известно

13:05 Появятся ли "языковые патрули" во Львове — ответ Садового

13:00 Денежная помощь в 21 тыс. грн — кто и когда получит выплаты

12:57 Золотые сладости — на Одесчине потратят полмиллиона гривен на подарки

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

12:41 ДТП с маршруткой в Киеве — количество пострадавших возросло

12:40 Повышение налогов в Украине — эксперты назвали ключевые риски

12:30 В "Укроборонпроме" назначен новый гендиректор — что о нем известно

12:26 Всего за 16 тыс. долларов — в центре Одессы продают квартиру с чердаком, фото

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

13:09 В США умер известный турецкий оппозиционер — что о нем известно

13:05 Появятся ли "языковые патрули" во Львове — ответ Садового

13:00 Денежная помощь в 21 тыс. грн — кто и когда получит выплаты

12:57 Золотые сладости — на Одесчине потратят полмиллиона гривен на подарки

12:41 ДТП с маршруткой в Киеве — количество пострадавших возросло

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

12:40 Повышение налогов в Украине — эксперты назвали ключевые риски

12:30 В "Укроборонпроме" назначен новый гендиректор — что о нем известно

12:26 Всего за 16 тыс. долларов — в центре Одессы продают квартиру с чердаком, фото

12:08 В Украине цены на популярный продукт установили новые рекорды

11:59 Оккупанты ударили дронами по жилому сектору в Сумах — детали от ОВА

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК