Рецепт классического гуакамоле – аутентичный мексиканский соус от Марко Черветти

Рецепт классического гуакамоле из авокадо — мексиканский соус от Марко Черветти
Рецепт классического гуакамоле от шеф-повара Марк Черветти поможет вам легко приготовить этот свежий и вкусный соус. Он станет идеальным дополнением к любому блюду или закуск.
Рецепт опубликовал щеф-повар Марко Черветти.
@marco_cervetti
Рецепт настоящего гуакамоле! 🥑🍅 Смотрите больше видео на Ютуб-канале Марко Черветти по ссылке в био ➡️ #маркочерветти #гастротуризм #мексиканскаякухня #гуакамоле # рецепт♬ оригинальный звук - Марко Черветти
Вам понадобится:
- авокадо 2 шт.;
- томат розовый 3 шт.;
- лук красный 1 шт.;
- оливковое масло 1 ст. л.;
- соль 1 ч. л.;
- кинза свежая 20 г.
Способ приготовления
Если вы используете морскую соль грубого помола, растолчите ее в ступке. Туда же добавить масло и перемешать.
Почистите лук, нарежьте мелкими кубиками и положите в ступку или мисочку с растительным маслом и солью. Вымытые помидоры нарежьте мелкими кубиками, вместе с луком перетолчите в ступке. Вымойте и измельчите кинзу. Добавьте в соус.
Вымытые авокадо очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками, положите (без косточки) в соус и раздавите вилкой. Перемешайте. Можно подавать.
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