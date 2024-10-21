Рецепт классического гуакамоле – аутентичный мексиканский соус от Марко Черветти

Классическое гуакамоле. Фото: Freepik

Рецепт классического гуакамоле от шеф-повара Марк Черветти поможет вам легко приготовить этот свежий и вкусный соус. Он станет идеальным дополнением к любому блюду или закуск.

Рецепт опубликовал щеф-повар Марко Черветти.

Читайте также:

Вам понадобится:

авокадо 2 шт.;

томат розовый 3 шт.;

лук красный 1 шт.;

оливковое масло 1 ст. л.;

соль 1 ч. л.;

кинза свежая 20 г.

Способ приготовления

Если вы используете морскую соль грубого помола, растолчите ее в ступке. Туда же добавить масло и перемешать.

Синий лук. Фото: TikTok @marco_cervetti

Почистите лук, нарежьте мелкими кубиками и положите в ступку или мисочку с растительным маслом и солью. Вымытые помидоры нарежьте мелкими кубиками, вместе с луком перетолчите в ступке. Вымойте и измельчите кинзу. Добавьте в соус.

Приготовление гуакамоле. Фото: TikTok @marco_cervetti

Вымытые авокадо очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками, положите (без косточки) в соус и раздавите вилкой. Перемешайте. Можно подавать.

Раньше мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку через пять минут.

Также обратите внимание на вкусную и быструю перекуску из батона и консервы за минуту.

Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о которой вы точно не знали.

Также мы рассказывали о завтраке через пять минут — паштет из яиц, который можно есть ложками.

Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.