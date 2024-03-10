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Рецепт королівського львівського сирника

10 березня 2024 09:05
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Як приготувати львівський сирник — покроковий рецепт з фото та відео
Львівський сирник. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт легендарного королівського львівського сирника. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в тому, що це нескладно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka

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Вам знадобиться: 

  • борошно 250 г;
  • масло 100 г;
  • цукор  100 г;
  • яйце 1 шт.;
  • сметана 2 с. л.;
  • какао 2 с. л.;
  • розпушувач 1 ч. л.

Для сирної начинки:

  • сир жирний 1 кг;
  • яйце 5 шт.;
  • масло 100 г;
  • цукор 1 склянка;
  • цукор ванільний 1 пачка (18 г);
  • пудинг ванільний 1 пачка (або крохмаль 2 с. л.);
  • курага 150-200 г.

Спосіб приготування 

Починаємо із тіста. Змішуємо м'яке масло, сметану, борошно, яйце,  розпушувач та какао і замішуємо тісто. 

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Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @fialka849

Тісто ставимо у морозилку на 3 години. Перед тим ділимо його на дві рівні частини і замотуємо у плівку.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @fialka849

Сир збиваємо блендером, щоб не було грудочок. Окремо збиваємо яйця з цукром, додаємо до сиру і акуратно перемішуємо в одному напрямку. 

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Шматочки кураги. Фото: YouTube @fialka849

Додаємо м'яке масло, пудинг або крохмаль і ванільний цукор. Перемішуємо масу.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @fialka849

Курагу миємо, заливаємо на одну-дві хвилини кип'ятком, просушуємо. І після того нарізаємо смужками.

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @fialka849

Форму  для випічки застеляємо пергаментом і змащуємо маслом.

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Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @fialka849

Дістаємо наше тісто, тремо на грубій терці одну половинку. Це основа нашого сирника.

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Шоколадне тісто. Фото: YouTube @fialka849

Викладаємо половину сирної маси і зверху розкладаємо курагу. Після цього накриваємо другою половиною сиру. Зверху натираємо другу половинку тіста. Випікаємо 1 годину за температури 180 °С.

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Готовий сирник. Фото: YouTube @fialka849

Виставляємо сирник на стіл, даємо йому повністю охолонути і  тільки тоді виймаємо з форми та ставимо в холодильник на кілька годин.

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