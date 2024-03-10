Як приготувати львівський сирник — покроковий рецепт з фото та відео

Львівський сирник. Фото: Freepik

Рецепт легендарного королівського львівського сирника. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в тому, що це нескладно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.

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Вам знадобиться:

борошно 250 г;

масло 100 г;

цукор 100 г;

яйце 1 шт.;

сметана 2 с. л.;

какао 2 с. л.;

розпушувач 1 ч. л.

Для сирної начинки:

сир жирний 1 кг;

яйце 5 шт.;

масло 100 г;

цукор 1 склянка;

цукор ванільний 1 пачка (18 г);

пудинг ванільний 1 пачка (або крохмаль 2 с. л.);

курага 150-200 г.

Спосіб приготування

Починаємо із тіста. Змішуємо м'яке масло, сметану, борошно, яйце, розпушувач та какао і замішуємо тісто.

Інгредієнти для рецепта. Фото: YouTube @fialka849

Тісто ставимо у морозилку на 3 години. Перед тим ділимо його на дві рівні частини і замотуємо у плівку.

Приготування тіста. Фото: YouTube @fialka849

Сир збиваємо блендером, щоб не було грудочок. Окремо збиваємо яйця з цукром, додаємо до сиру і акуратно перемішуємо в одному напрямку.

Шматочки кураги. Фото: YouTube @fialka849

Додаємо м'яке масло, пудинг або крохмаль і ванільний цукор. Перемішуємо масу.

Вершкове масло. Фото: YouTube @fialka849

Курагу миємо, заливаємо на одну-дві хвилини кип'ятком, просушуємо. І після того нарізаємо смужками.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @fialka849

Форму для випічки застеляємо пергаментом і змащуємо маслом.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @fialka849

Дістаємо наше тісто, тремо на грубій терці одну половинку. Це основа нашого сирника.

Шоколадне тісто. Фото: YouTube @fialka849

Викладаємо половину сирної маси і зверху розкладаємо курагу. Після цього накриваємо другою половиною сиру. Зверху натираємо другу половинку тіста. Випікаємо 1 годину за температури 180 °С.

Готовий сирник. Фото: YouTube @fialka849

Виставляємо сирник на стіл, даємо йому повністю охолонути і тільки тоді виймаємо з форми та ставимо в холодильник на кілька годин.

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