Як приготувати львівський сирник — покроковий рецепт з фото та відео

Рецепт королівського львівського сирника
Рецепт легендарного королівського львівського сирника. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в тому, що це нескладно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Fialka.
Вам знадобиться:
- борошно 250 г;
- масло 100 г;
- цукор 100 г;
- яйце 1 шт.;
- сметана 2 с. л.;
- какао 2 с. л.;
- розпушувач 1 ч. л.
Для сирної начинки:
- сир жирний 1 кг;
- яйце 5 шт.;
- масло 100 г;
- цукор 1 склянка;
- цукор ванільний 1 пачка (18 г);
- пудинг ванільний 1 пачка (або крохмаль 2 с. л.);
- курага 150-200 г.
Спосіб приготування
Починаємо із тіста. Змішуємо м'яке масло, сметану, борошно, яйце, розпушувач та какао і замішуємо тісто.
Тісто ставимо у морозилку на 3 години. Перед тим ділимо його на дві рівні частини і замотуємо у плівку.
Сир збиваємо блендером, щоб не було грудочок. Окремо збиваємо яйця з цукром, додаємо до сиру і акуратно перемішуємо в одному напрямку.
Додаємо м'яке масло, пудинг або крохмаль і ванільний цукор. Перемішуємо масу.
Курагу миємо, заливаємо на одну-дві хвилини кип'ятком, просушуємо. І після того нарізаємо смужками.
Форму для випічки застеляємо пергаментом і змащуємо маслом.
Дістаємо наше тісто, тремо на грубій терці одну половинку. Це основа нашого сирника.
Викладаємо половину сирної маси і зверху розкладаємо курагу. Після цього накриваємо другою половиною сиру. Зверху натираємо другу половинку тіста. Випікаємо 1 годину за температури 180 °С.
Виставляємо сирник на стіл, даємо йому повністю охолонути і тільки тоді виймаємо з форми та ставимо в холодильник на кілька годин.
Пропонуємо також ознайомитись з ідеальними українськими сирниками за досконалим рецептом.
Ще в нашій добірці рецепт, який шукають усі, а саме сирники за 10 хвилин.
Також нагадаємо про рецепт і секрет від шефа, як приготувати сирники ідеальної форми.
Читайте Новини.LIVE!