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Рецепт королевского львовского сырника

10 марта 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить львовский сырник – пошаговый рецепт с фото и видео
Львовский творожник. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт легендарного королевского львовского сырника. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь, что это не сложно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

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Вам понадобится:

  • мука 250 г;
  • масло 100 г;
  • сахар 100 г;
  • яйцо 1 шт;
  • сметана 2 столовые ложки;
  • какао 2 столовые ложки;
  • разрыхлителя 1 чайная ложка.

Для творожной начинки:

  • творог жирный 1 кг;
  • яйцо 5 штук;
  • масло 100 г;
  • сахар 1 стакан;
  • сахар ванильный 1 пачка (18 г);
  • пудинг ванильный 1 пачка (или крахмал 2 столовые ложки);
  • курага 150-200 г.

Способ приготовления

Начинаем с теста. Смешиваем мягкое масло, сметану, муку, яйцо, разрыхлитель и какао и замешиваем тесто.

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Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @fialka849

Тесто ставим в морозилку на 3 часа. Затем делим его на две равные части и заматываем в пленку.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @fialka849

Творог взбиваем блендером, чтобы не было комочков. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, добавляем в творог и аккуратно перемешиваем в одном направлении.

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Кусочки кураги. Фото: YouTube @fialka849

Добавляем мягкое масло, пудинг или крахмал и ванильный сахар. Перемешиваем массу.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @fialka849

Курагу моем, заливаем на одну-две минуты кипятком, просушиваем. И после этого нарезаем полосками.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @fialka849

Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем маслом.

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Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @fialka849

Достаем наше тесто, трем на грубой терке одну половинку. Это основа нашего сырника.

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Шоколадное тесто. Фото: YouTube @fialka849

Выкладываем половину творожной массы и сверху раскладываем курагу. После этого накрываем второй половиной творога. Сверху натираем вторую половинку теста. Выпекаем 1 час при 180 °С.

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Готовый творожник. Фото: YouTube @fialka849

Достаем сырник на стол, даем ему полностью остыть и только тогда вынимаем из формы и ставим в холодильник на несколько часов.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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Украинская кухня
сырники

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