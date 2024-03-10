Как приготовить львовский сырник – пошаговый рецепт с фото и видео

Львовский творожник. Фото: Freepik

Рецепт легендарного королевского львовского сырника. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь, что это не сложно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.

Читайте также:

Вам понадобится:

мука 250 г;

масло 100 г;

сахар 100 г;

яйцо 1 шт;

сметана 2 столовые ложки;

какао 2 столовые ложки;

разрыхлителя 1 чайная ложка.

Для творожной начинки:

творог жирный 1 кг;

яйцо 5 штук;

масло 100 г;

сахар 1 стакан;

сахар ванильный 1 пачка (18 г);

пудинг ванильный 1 пачка (или крахмал 2 столовые ложки);

курага 150-200 г.

Способ приготовления

Начинаем с теста. Смешиваем мягкое масло, сметану, муку, яйцо, разрыхлитель и какао и замешиваем тесто.

Ингредиенты для рецепта. Фото: YouTube @fialka849

Тесто ставим в морозилку на 3 часа. Затем делим его на две равные части и заматываем в пленку.

Приготовление теста. Фото: YouTube @fialka849

Творог взбиваем блендером, чтобы не было комочков. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, добавляем в творог и аккуратно перемешиваем в одном направлении.

Кусочки кураги. Фото: YouTube @fialka849

Добавляем мягкое масло, пудинг или крахмал и ванильный сахар. Перемешиваем массу.

Сливочное масло. Фото: YouTube @fialka849

Курагу моем, заливаем на одну-две минуты кипятком, просушиваем. И после этого нарезаем полосками.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @fialka849

Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем маслом.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @fialka849

Достаем наше тесто, трем на грубой терке одну половинку. Это основа нашего сырника.

Шоколадное тесто. Фото: YouTube @fialka849

Выкладываем половину творожной массы и сверху раскладываем курагу. После этого накрываем второй половиной творога. Сверху натираем вторую половинку теста. Выпекаем 1 час при 180 °С.

Готовый творожник. Фото: YouTube @fialka849

Достаем сырник на стол, даем ему полностью остыть и только тогда вынимаем из формы и ставим в холодильник на несколько часов.

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.