Как приготовить львовский сырник – пошаговый рецепт с фото и видео

Рецепт королевского львовского сырника
Рецепт легендарного королевского львовского сырника. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь, что это не сложно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Fialka.
Вам понадобится:
- мука 250 г;
- масло 100 г;
- сахар 100 г;
- яйцо 1 шт;
- сметана 2 столовые ложки;
- какао 2 столовые ложки;
- разрыхлителя 1 чайная ложка.
Для творожной начинки:
- творог жирный 1 кг;
- яйцо 5 штук;
- масло 100 г;
- сахар 1 стакан;
- сахар ванильный 1 пачка (18 г);
- пудинг ванильный 1 пачка (или крахмал 2 столовые ложки);
- курага 150-200 г.
Способ приготовления
Начинаем с теста. Смешиваем мягкое масло, сметану, муку, яйцо, разрыхлитель и какао и замешиваем тесто.
Тесто ставим в морозилку на 3 часа. Затем делим его на две равные части и заматываем в пленку.
Творог взбиваем блендером, чтобы не было комочков. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, добавляем в творог и аккуратно перемешиваем в одном направлении.
Добавляем мягкое масло, пудинг или крахмал и ванильный сахар. Перемешиваем массу.
Курагу моем, заливаем на одну-две минуты кипятком, просушиваем. И после этого нарезаем полосками.
Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем маслом.
Достаем наше тесто, трем на грубой терке одну половинку. Это основа нашего сырника.
Выкладываем половину творожной массы и сверху раскладываем курагу. После этого накрываем второй половиной творога. Сверху натираем вторую половинку теста. Выпекаем 1 час при 180 °С.
Достаем сырник на стол, даем ему полностью остыть и только тогда вынимаем из формы и ставим в холодильник на несколько часов.
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