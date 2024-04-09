Рецепт коржів з м'ясом і зеленню — начинки більше, ніж тіста
Пропонуємо приготувати смачні та ароматні коржики на простому тісті на кефірі. Поєднання яловичого фаршу, кінзи та м'яти приємно здивує. Тісто просте з мінімуму інгредієнтів, головне, не додавати занадто багато борошна, щоб воно залишилося м'яким та пружним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 200 мл кефіру;
- 1 ч. л. без гірки солі (за смаком);
- ½ ч.л соди;
- борошно 200-250 гр (скільки візьме тісто).
Для начинки:
- 500 г фаршу;
- 1 невелика цибулина;
- кінза 10-15 г;
- м'ята 10-15 г;
- сіль, чорний перець до смаку;
- вершкове масло|мастило| 50 г.
Спосіб приготування
Спочатку до кефіру додати і соду і залишити хвилин на 5, щоб вони поєдналися і між ними відбулася реакція. До кефіру додати сіль і частинами додати борошно.
Потрібно не переборщити з борошном, тісто має залишитися м'яким і трохи липким, вимісити тісто хвилин 5-7. Залишити на 30 хвилин, щоб тісто відпочило, клейковина набрякла.
На м'ясорубці перемолоти м'ясо, цибулю. Дрібно подрібнити зелень кінзи та м'яти, додати до фаршу, посолити, поперчити та перемішати.
З тіста і фаршу сформувати по 8 кульок (вага кульки тіста в цьому рецепті вийшла 60 г, а м'яса 70 г)
Розкотити трохи кульку тіста, покласти в центр кульку фаршу, скріпити зверху. Залишити на 10 хвилин.
Акуратно руками сформувати коржики діаметром 12 см.
Обсмажити до рум'яності на сухій сковороді на помірному вогні. Кожен корж щедро змастити розтопленим вершковим маслом.
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