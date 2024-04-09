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Рецепт коржів з м'ясом і зеленню — начинки більше, ніж тіста

9 квітня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати коржики з м&#39;ясом - покроковий фото та відео рецепт.
Коржики з м&#39;ясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати смачні та ароматні коржики на простому тісті на кефірі. Поєднання яловичого фаршу, кінзи та м'яти приємно здивує. Тісто просте з мінімуму інгредієнтів, головне, не додавати занадто багато борошна, щоб воно залишилося м'яким та пружним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 200 мл кефіру;
  • 1 ч. л. без гірки солі (за смаком);
  • ½ ч.л соди;
  • борошно 200-250 гр (скільки візьме тісто).

Для начинки:

  • 500 г фаршу;
  • 1 невелика цибулина;
  • кінза 10-15 г;
  • м'ята 10-15 г;
  • сіль, чорний перець до смаку;
  • вершкове масло|мастило| 50 г.

Спосіб приготування

Спочатку до кефіру додати і соду і залишити хвилин на 5, щоб вони поєдналися і між ними відбулася реакція. До кефіру додати сіль і частинами додати борошно.

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М'ята та кінза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрібно не переборщити з борошном, тісто має залишитися м'яким і трохи липким, вимісити тісто хвилин 5-7. Залишити на 30 хвилин, щоб тісто відпочило, клейковина набрякла.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На м'ясорубці перемолоти м'ясо, цибулю. Дрібно подрібнити зелень кінзи та м'яти, додати до фаршу, посолити, поперчити та перемішати.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

З тіста і фаршу сформувати по 8 кульок (вага кульки тіста в цьому рецепті вийшла 60 г, а м'яса 70 г)

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Тісто та фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розкотити трохи кульку тіста, покласти в центр кульку фаршу, скріпити зверху. Залишити на 10 хвилин.

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Коржик на сковороді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Акуратно руками сформувати коржики діаметром 12 см.

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Коржик з фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити до рум'яності на сухій сковороді на помірному вогні. Кожен корж щедро змастити розтопленим вершковим маслом.

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