Как приготовить лепешки с мясом — пошаговый фото и видео рецепт.

Рецепт лепешек с мясом и зеленью — начинки больше чем теста
Предлагаем приготовить вкусные и ароматные лепешки на простом тесте на кефире. Сочетание говяжьего фарша, кинзы и мяты приятно удивит. Тесто простое из минимума ингредиентов, главное, не добавлять слишком много муки, чтобы оно осталось мягким и податливым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 200 мл кефира;
- 1 ч.л. без горки соли (по вкусу);
- ½ ч.л соды;
- мука 200-250 гр (сколько возьмет тесто).
Для начинки:
- 500 г фарша;
- 1 небольшая луковица;
- кинза 10-15 г;
- мята 10-15 г;
- соль, черный перец по вкусу;
- сливочное масло 50 г.
Способ приготовления
Сначала в кефир добавить соду и оставить минут на 5, чтобы они соединились и между ними произошла реакция. В кефир добавить соль и частями добавить муку.
Нужно не переборщить с мукой, тесто должно остаться мягким и слегка липким, вымесить тесто минут 5-7. Оставить на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло, клейковина набухла.
На мясорубке перемолоть мясо, лук. Мелко измельчить зелень кинзы и мяты, добавить к фаршу, посолить, поперчить и перемешать.
Из теста и фарша сформировать по 8 шариков (вес шарика теста в этом рецепте получился 60 г, а мяса 70 г)
Раскатать немного шарик теста, положить в центр шарик фарша, скрепить сверху. Оставить на 10 минут.
Аккуратно руками сформировать лепешки диаметром 12 см.
Обжарить до румяности на сухой сковороде на умеренном огне. Каждую лепешку щедро смазать растопленным сливочным маслом.
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