Как приготовить лепешки с мясом — пошаговый фото и видео рецепт.

Лепешки с мясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Предлагаем приготовить вкусные и ароматные лепешки на простом тесте на кефире. Сочетание говяжьего фарша, кинзы и мяты приятно удивит. Тесто простое из минимума ингредиентов, главное, не добавлять слишком много муки, чтобы оно осталось мягким и податливым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

200 мл кефира;

1 ч.л. без горки соли (по вкусу);

½ ч.л соды;

мука 200-250 гр (сколько возьмет тесто).

Для начинки:

500 г фарша;

1 небольшая луковица;

кинза 10-15 г;

мята 10-15 г;

соль, черный перец по вкусу;

сливочное масло 50 г.

Способ приготовления

Сначала в кефир добавить соду и оставить минут на 5, чтобы они соединились и между ними произошла реакция. В кефир добавить соль и частями добавить муку.

Мята и кинза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нужно не переборщить с мукой, тесто должно остаться мягким и слегка липким, вымесить тесто минут 5-7. Оставить на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло, клейковина набухла.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На мясорубке перемолоть мясо, лук. Мелко измельчить зелень кинзы и мяты, добавить к фаршу, посолить, поперчить и перемешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из теста и фарша сформировать по 8 шариков (вес шарика теста в этом рецепте получился 60 г, а мяса 70 г)

Тесто и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать немного шарик теста, положить в центр шарик фарша, скрепить сверху. Оставить на 10 минут.

Лепешка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно руками сформировать лепешки диаметром 12 см.

Лепешка с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить до румяности на сухой сковороде на умеренном огне. Каждую лепешку щедро смазать растопленным сливочным маслом.

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