Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт лепешек с мясом и зеленью — начинки больше чем теста arrow

Рецепт лепешек с мясом и зеленью — начинки больше чем теста

9 апреля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить лепешки с мясом — пошаговый фото и видео рецепт.
Лепешки с мясом. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить вкусные и ароматные лепешки на простом тесте на кефире. Сочетание говяжьего фарша, кинзы и мяты приятно удивит. Тесто простое из минимума ингредиентов, главное, не добавлять слишком много муки, чтобы оно осталось мягким и податливым.  

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • 200 мл кефира;
  • 1 ч.л. без горки соли (по вкусу);
  • ½ ч.л соды;
  • мука 200-250 гр (сколько возьмет тесто).

Для начинки:

  • 500 г фарша;
  • 1 небольшая луковица;
  • кинза 10-15 г;
  • мята 10-15 г;
  • соль, черный перец по вкусу;
  • сливочное масло 50 г.

Способ приготовления 

Сначала в кефир добавить соду и оставить минут на 5, чтобы они соединились и между ними произошла реакция. В кефир добавить соль и частями добавить муку. 

null
Мята и кинза. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нужно не переборщить с мукой, тесто должно остаться мягким и слегка липким, вымесить тесто минут 5-7. Оставить на 30 минут, чтобы тесто отдохнуло, клейковина набухла. 

null
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На мясорубке перемолоть мясо, лук. Мелко измельчить зелень кинзы и мяты, добавить к фаршу, посолить, поперчить и перемешать.

null
Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Из теста и фарша сформировать по 8 шариков (вес шарика теста в этом рецепте получился 60 г, а мяса 70 г)

null
Тесто и фарш. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раскатать немного шарик теста, положить в центр шарик фарша, скрепить сверху. Оставить на 10 минут.

null
Лепешка на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Аккуратно руками сформировать лепешки диаметром 12 см. 

null
Лепешка с фаршем. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить до румяности на сухой сковороде на умеренном огне. Каждую лепешку щедро смазать растопленным сливочным маслом. 

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

рецепты
лайфхаки
Завтрак
идея для завтрака
мясной фарш

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку