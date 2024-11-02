Соковиті котлети, як у дитинстві від мам та бабусь – покроковий рецепт

Домашні котлети. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Немає нічого смачнішого за домашні котлети, приготовані за старими перевіреними рецептами наших мам і бабусь. Простий та зрозумілий рецепт, щоб знову відчути цей знайомий смак дитинства.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

м'ясо 500 г (свинячий ошийок);

цибуля 200 г;

хліб білий (сухий) 60 г;

молоко 200 мл;

картопля 1 шт.;

манна крупа 1 ст. (за бажанням);

сіль 1 ч. л.;

чорний мелений перець;

борошно.

Спосіб приготування

Нарізати свинячий ошийок шматочками для зручності подрібнення. Цибулю нарізати великими шматками. М'ясо та цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити у блендері.

Батон у молоці. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Залити білий хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб він розм'як. Віджати надлишки молока та додати хліб у м'ясний фарш.

Приготування фаршу. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Очистити картоплю та натерти на дрібній тертці. Додати у фарш картоплю, сіль, чорний мелений перець, а також манну крупу (якщо використовуєте її для більш пишної текстури). Ретельно перемішати фарш до однорідності. Сформувати з фаршу котлети та обваляти кожну в борошні, щоб котлети зберегли форму та мали золотисту скоринку.

Котлети на сковороді Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Розігріти сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та обсмажити котлети на середньому вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Потім накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні ще близько 5-7 хвилин.

Раніше ми писали про соковиті котлети з дитинства за рецептом бабусі.

Ще ми розповідали, як приготувати котлети в духовці — простий рецепт.

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