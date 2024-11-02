Соковиті котлети, як у дитинстві від мам та бабусь – покроковий рецепт

Рецепт котлет від наших мам та бабусь — смачні, як у дитинстві
Немає нічого смачнішого за домашні котлети, приготовані за старими перевіреними рецептами наших мам і бабусь. Простий та зрозумілий рецепт, щоб знову відчути цей знайомий смак дитинства.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м'ясо 500 г (свинячий ошийок);
- цибуля 200 г;
- хліб білий (сухий) 60 г;
- молоко 200 мл;
- картопля 1 шт.;
- манна крупа 1 ст. (за бажанням);
- сіль 1 ч. л.;
- чорний мелений перець;
- борошно.
Спосіб приготування
Нарізати свинячий ошийок шматочками для зручності подрібнення. Цибулю нарізати великими шматками. М'ясо та цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити у блендері.
Залити білий хліб молоком і залишити на кілька хвилин, щоб він розм'як. Віджати надлишки молока та додати хліб у м'ясний фарш.
Очистити картоплю та натерти на дрібній тертці. Додати у фарш картоплю, сіль, чорний мелений перець, а також манну крупу (якщо використовуєте її для більш пишної текстури). Ретельно перемішати фарш до однорідності. Сформувати з фаршу котлети та обваляти кожну в борошні, щоб котлети зберегли форму та мали золотисту скоринку.
Розігріти сковороду з невеликою кількістю рослинної олії та обсмажити котлети на середньому вогні до рум'яної скоринки з обох боків. Потім накрити кришкою та довести до готовності на слабкому вогні ще близько 5-7 хвилин.
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