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Рецепт котлет от наших мам и бабушек — вкусные, как в детстве

2 ноября 2024 12:11
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Сочные котлеты, как в детстве от мам и бабушек — пошаговый рецепт
Домашние котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Нет ничего вкуснее домашних котлет, приготовленных по старым проверенным рецептам наших мам и бабушек. Простой и понятный рецепт, чтобы снова почувствовать этот знакомый вкус детства. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мясо 500 г (свиной ошеек);
  • лук 200 г;
  • хлеб белый (сухой) 60 г;
  • молоко 200 мл;
  • картофель 1 шт.;
  • манная крупа 1 ст. л. (по желанию);
  • соль 1 ч. л.;
  • черный молотый перец;
  • мука. 

Способ приготовления 

Нарезать свиной ошеек кусочками для удобства измельчения. Лук нарезать крупными кусками. Мясо и лук пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

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Батон в молоке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Залить белый хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы он размяк. Отжать излишки молока и добавить хлеб в мясной фарш.

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Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Очистить картофель и натереть на мелкой терке. Добавить в фарш картофель, соль, черный молотый перец, а также манную крупу (если используете ее для более пышной текстуры). Тщательно перемешать фарш до однородности. Сформировать из фарша котлеты и обвалять каждую в муке, чтобы котлеты сохранили форму и имели золотистую корочку.

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Котлеты на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить котлеты на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне еще около 5-7 минут.

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

рецепты мясной фарш Ужин обед мясо котлеты

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