Сочные котлеты, как в детстве от мам и бабушек — пошаговый рецепт

Рецепт котлет от наших мам и бабушек — вкусные, как в детстве
Нет ничего вкуснее домашних котлет, приготовленных по старым проверенным рецептам наших мам и бабушек. Простой и понятный рецепт, чтобы снова почувствовать этот знакомый вкус детства.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо 500 г (свиной ошеек);
- лук 200 г;
- хлеб белый (сухой) 60 г;
- молоко 200 мл;
- картофель 1 шт.;
- манная крупа 1 ст. л. (по желанию);
- соль 1 ч. л.;
- черный молотый перец;
- мука.
Способ приготовления
Нарезать свиной ошеек кусочками для удобства измельчения. Лук нарезать крупными кусками. Мясо и лук пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.
Залить белый хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы он размяк. Отжать излишки молока и добавить хлеб в мясной фарш.
Очистить картофель и натереть на мелкой терке. Добавить в фарш картофель, соль, черный молотый перец, а также манную крупу (если используете ее для более пышной текстуры). Тщательно перемешать фарш до однородности. Сформировать из фарша котлеты и обвалять каждую в муке, чтобы котлеты сохранили форму и имели золотистую корочку.
Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить котлеты на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне еще около 5-7 минут.
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