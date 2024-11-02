Сочные котлеты, как в детстве от мам и бабушек — пошаговый рецепт

Домашние котлеты. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Нет ничего вкуснее домашних котлет, приготовленных по старым проверенным рецептам наших мам и бабушек. Простой и понятный рецепт, чтобы снова почувствовать этот знакомый вкус детства.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо 500 г (свиной ошеек);

лук 200 г;

хлеб белый (сухой) 60 г;

молоко 200 мл;

картофель 1 шт.;

манная крупа 1 ст. л. (по желанию);

соль 1 ч. л.;

черный молотый перец;

мука.

Способ приготовления

Нарезать свиной ошеек кусочками для удобства измельчения. Лук нарезать крупными кусками. Мясо и лук пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

Батон в молоке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Залить белый хлеб молоком и оставить на несколько минут, чтобы он размяк. Отжать излишки молока и добавить хлеб в мясной фарш.

Приготовление фарша. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Очистить картофель и натереть на мелкой терке. Добавить в фарш картофель, соль, черный молотый перец, а также манную крупу (если используете ее для более пышной текстуры). Тщательно перемешать фарш до однородности. Сформировать из фарша котлеты и обвалять каждую в муке, чтобы котлеты сохранили форму и имели золотистую корочку.

Котлеты на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Разогреть сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарить котлеты на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Затем накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне еще около 5-7 минут.

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.