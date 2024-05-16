Смачний рецепт кукурудзи в духовці з маслом та паприкою — покроковий опис

Кукурудза з маслом та паприкою. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Рецепт кукурудзи, запеченої у фользі. Такий спосіб приготування дуже зручний, а ще кукурудза виходить набагато смачніша звичайної вареної.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

кукурудза;

прованські трави;

солодка паприка;

вершкове масло 30 г.

Спосіб приготування

Кукурудзу почистити. У вершкове масло кімнатної температури додати прованські трави та солодку паприку.

Очищенна кукурудза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Масло ретельно перемішати з травами та паприкою і нанести це на кукурудзу.

Вершкове масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Підготувати невеликий лист фольги. Перекласти в нього кукурудзу. Фольгу щільно загорніть.

Вершкове масло та кукурудза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Духовку попередньо розігріти при 180°C (режим духовки верхній-нижній жар).

Вершкове масло та кукурудза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Запікати кукурудзу 30-40 хвилин за цієї ж температури.

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