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Рецепт кукурудзи у фользі в духовці з маслом та паприкою

16 травня 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачний рецепт кукурудзи в духовці з маслом та паприкою — покроковий опис
Кукурудза з маслом та паприкою. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецепт кукурудзи, запеченої у фользі. Такий спосіб приготування дуже зручний, а ще кукурудза виходить набагато смачніша звичайної вареної. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • кукурудза;
  • прованські трави;
  • солодка паприка;
  • вершкове масло 30 г. 

Спосіб приготування 

Кукурудзу почистити. У вершкове масло кімнатної температури додати прованські трави та солодку паприку.

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Очищенна кукурудза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Масло ретельно перемішати з травами та паприкою і нанести це на кукурудзу.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Підготувати невеликий лист фольги. Перекласти в нього кукурудзу. Фольгу щільно загорніть.

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Вершкове масло та кукурудза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Духовку попередньо розігріти при 180°C (режим духовки верхній-нижній жар). 

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Вершкове масло та кукурудза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Запікати кукурудзу 30-40 хвилин за цієї ж температури.

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