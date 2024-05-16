Смачний рецепт кукурудзи в духовці з маслом та паприкою — покроковий опис

Рецепт кукурудзи у фользі в духовці з маслом та паприкою
Рецепт кукурудзи, запеченої у фользі. Такий спосіб приготування дуже зручний, а ще кукурудза виходить набагато смачніша звичайної вареної.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- кукурудза;
- прованські трави;
- солодка паприка;
- вершкове масло 30 г.
Спосіб приготування
Кукурудзу почистити. У вершкове масло кімнатної температури додати прованські трави та солодку паприку.
Масло ретельно перемішати з травами та паприкою і нанести це на кукурудзу.
Підготувати невеликий лист фольги. Перекласти в нього кукурудзу. Фольгу щільно загорніть.
Духовку попередньо розігріти при 180°C (режим духовки верхній-нижній жар).
Запікати кукурудзу 30-40 хвилин за цієї ж температури.
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