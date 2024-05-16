Вкусный рецепт кукурузы в духовке с маслом и паприкой – пошаговое описание

Рецепт кукурузы в фольге в духовке с маслом и паприкой
Рецепт кукурузы, запеченной в фольге. Такой способ приготовления очень удобен, а еще кукурдза получается гораздо вкуснее обычной вареной.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- кукуруза;
- прованские травы;
- сладкая паприка;
- сливочное масло 30 г.
Способ приготовления
Кукурузу почистить. В сливочное масло комнатной температуры добавить прованские травы и сладкую паприку.
Масло тщательно перемешать с травами и паприкой и нанести это на кукурузу.
Подготовить небольшой лист фольги. Переложить в него кукурузу. Фольгу плотно заверните.
Духовку предварительно разогреть при 180°C (режим духовки верхний-нижний жар).
Запекайте кукурузу 30-40 минут при этой же температуре.
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