Вкусный рецепт кукурузы в духовке с маслом и паприкой – пошаговое описание

Кукуруза с маслом и паприкой. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Рецепт кукурузы, запеченной в фольге. Такой способ приготовления очень удобен, а еще кукурдза получается гораздо вкуснее обычной вареной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

кукуруза;

прованские травы;

сладкая паприка;

сливочное масло 30 г.

Способ приготовления

Кукурузу почистить. В сливочное масло комнатной температуры добавить прованские травы и сладкую паприку.

Очищенная кукуруза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Масло тщательно перемешать с травами и паприкой и нанести это на кукурузу.

Сливочное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Подготовить небольшой лист фольги. Переложить в него кукурузу. Фольгу плотно заверните.

Сливочное масло и кукуруза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Духовку предварительно разогреть при 180°C (режим духовки верхний-нижний жар).

Сливочное масло и кукуруза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Запекайте кукурузу 30-40 минут при этой же температуре.

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