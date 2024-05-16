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Рецепт кукурузы в фольге в духовке с маслом и паприкой

16 мая 2024 20:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный рецепт кукурузы в духовке с маслом и паприкой – пошаговое описание
Кукуруза с маслом и паприкой. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт кукурузы, запеченной в фольге. Такой способ приготовления очень удобен, а еще кукурдза получается гораздо вкуснее обычной вареной.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • кукуруза;
  • прованские травы;
  • сладкая паприка;
  • сливочное масло 30 г.

Способ приготовления

Кукурузу почистить. В сливочное масло комнатной температуры добавить прованские травы и сладкую паприку.

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Очищенная кукуруза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Масло тщательно перемешать с травами и паприкой и нанести это на кукурузу.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Подготовить небольшой лист фольги. Переложить в него кукурузу. Фольгу плотно заверните.

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Сливочное масло и кукуруза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Духовку предварительно разогреть при 180°C (режим духовки верхний-нижний жар).

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Сливочное масло и кукуруза. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Запекайте кукурузу 30-40 минут при этой же температуре.

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