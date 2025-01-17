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Рецепт курячих стегон на пательні в соусі — швидка смачна вечеря

17 січня 2025 20:46
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Курячі стегна в томатному соусі на сковороді — ідеальний рецепт для швидкої вечері
Курка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Курячі стегна в томатному соусі — це ідеальний вибір для швидкої вечері. Соковите м'ясо з ароматним соусом готується лише за 30 хвилин, а результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться: 

  • 700 г курячих стегон;
  • 2 цибулини;
  • 1 солодкий перець;
  • 300 г томатного пюре;
  • 3-4 зуб. часнику;
  • пучок кінзи;
  • хмелі-сунелі;
  • сіль; 

Спосіб приготування 

Нарізати цибулю півкільцями, солодкий перець смужками. Часник пропустити через прес. Розігріти пательню, викласти курячі стегна шкіркою донизу, обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Перекласти на тарілку.

як смачно приготувати курячі стегна
Курячі стегна. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

На тій же пательні обсмажити цибулю до прозорості. Додати перець, готувати ще 3-4 хвилини.

рецепт курки на сковорідці
Цибуля на пательні.  Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Влити томатне пюре, додати часник, хмелі-сунелі та сіль на смак. Перемішати.

курка в томатному соусі
Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Викласти стегна назад на пательню, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 20-25 хвилин. Перед подачею посипати дрібно нарізаною кінзою.

смачна курка в томатному соусі на пательні
Додавання часнику. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

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Вечеря рецепти курка соус томатний сік

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