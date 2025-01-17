Курячі стегна в томатному соусі на сковороді — ідеальний рецепт для швидкої вечері

Курка в соусі. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Курячі стегна в томатному соусі — це ідеальний вибір для швидкої вечері. Соковите м'ясо з ароматним соусом готується лише за 30 хвилин, а результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.

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Вам знадобиться:

700 г курячих стегон;

2 цибулини;

1 солодкий перець;

300 г томатного пюре;

3-4 зуб. часнику;

пучок кінзи;

хмелі-сунелі;

сіль;

Спосіб приготування

Нарізати цибулю півкільцями, солодкий перець смужками. Часник пропустити через прес. Розігріти пательню, викласти курячі стегна шкіркою донизу, обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Перекласти на тарілку.

Курячі стегна. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

На тій же пательні обсмажити цибулю до прозорості. Додати перець, готувати ще 3-4 хвилини.

Цибуля на пательні. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Влити томатне пюре, додати часник, хмелі-сунелі та сіль на смак. Перемішати.

Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Викласти стегна назад на пательню, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 20-25 хвилин. Перед подачею посипати дрібно нарізаною кінзою.

Додавання часнику. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

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