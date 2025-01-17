Курячі стегна в томатному соусі на сковороді — ідеальний рецепт для швидкої вечері

Рецепт курячих стегон на пательні в соусі — швидка смачна вечеря
Курячі стегна в томатному соусі — це ідеальний вибір для швидкої вечері. Соковите м'ясо з ароматним соусом готується лише за 30 хвилин, а результат перевершить усі очікування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Olya Pins — Правильне Харчування і не тільки.
Вам знадобиться:
- 700 г курячих стегон;
- 2 цибулини;
- 1 солодкий перець;
- 300 г томатного пюре;
- 3-4 зуб. часнику;
- пучок кінзи;
- хмелі-сунелі;
- сіль;
Спосіб приготування
Нарізати цибулю півкільцями, солодкий перець смужками. Часник пропустити через прес. Розігріти пательню, викласти курячі стегна шкіркою донизу, обсмажити до рум'яної скоринки з обох боків. Перекласти на тарілку.
На тій же пательні обсмажити цибулю до прозорості. Додати перець, готувати ще 3-4 хвилини.
Влити томатне пюре, додати часник, хмелі-сунелі та сіль на смак. Перемішати.
Викласти стегна назад на пательню, накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 20-25 хвилин. Перед подачею посипати дрібно нарізаною кінзою.
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