Куриные бедра в томатном соусе на сковороде – идеальный рецепт для быстрого ужина

Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins

Куриные бедра в томатном соусе — это идеальный выбор для быстрого ужина. Сочное мясо с ароматным соусом готовится всего за 30 минут, а результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится:

700 г куриных бедер;

2 луковицы;

1 сладкий перец;

300 г томатного пюре;

3-4 зуб. чеснока;

пучок кинзы;

хмели-сунели;

соль.

Способ приготовления

Нарезать лук полукольцами, сладкий перец полосками. Чеснок пропустить через пресс. Разогреть сковороду, выложить куриные бедра шкуркой вниз, обжарить до румяной корочки с обеих сторон. Переложить на тарелку.

Куриные бедра. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

В той же сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить перец, готовить еще 3-4 минуты.

Лук на сковороде. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Влить томатное пюре, добавить чеснок, хмели-сунели и соль по вкусу. Перемешать.

Сладкий перец. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Выложить бедра обратно в сковороду, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20-25 минут. Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой.

Добавление чеснока. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

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