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Рецепт куриных бедер на сковороде в соусе — быстрый вкусный ужин

17 января 2025 20:46
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Куриные бедра в томатном соусе на сковороде – идеальный рецепт для быстрого ужина
Курица в соусе. Фото: Скриншот YouTube @OlyaPins
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Куриные бедра в томатном соусе — это идеальный выбор для быстрого ужина. Сочное мясо с ароматным соусом готовится всего за 30 минут, а результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.

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Вам понадобится: 

  • 700 г куриных бедер;
  • 2 луковицы;
  • 1 сладкий перец;
  • 300 г томатного пюре;
  • 3-4 зуб. чеснока;
  • пучок кинзы;
  • хмели-сунели; 
  • соль. 

Способ приготовления 

Нарезать лук полукольцами, сладкий перец полосками. Чеснок пропустить через пресс. Разогреть сковороду, выложить куриные бедра шкуркой вниз, обжарить до румяной корочки с обеих сторон. Переложить на тарелку.

как вкусно приготовить куриные бедра
Куриные бедра. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

В той же сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить перец, готовить еще 3-4 минуты.

рецепт курицы на сковороде
Лук на сковороде. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Влить томатное пюре, добавить чеснок, хмели-сунели и соль по вкусу. Перемешать.

курица в томатной соусе
Сладкий перец. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

Выложить бедра обратно в сковороду, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20-25 минут. Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой.

вкусная курица в томатном соусе на сковороде
Добавление чеснока. Фото: скриншот YouTube @OlyaPins

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Ужин рецепты курица соус томатный сок

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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