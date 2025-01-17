Куриные бедра в томатном соусе на сковороде – идеальный рецепт для быстрого ужина

Рецепт куриных бедер на сковороде в соусе — быстрый вкусный ужин
Куриные бедра в томатном соусе — это идеальный выбор для быстрого ужина. Сочное мясо с ароматным соусом готовится всего за 30 минут, а результат превзойдет все ожидания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Olya Pins — Правильное Питание и не только.
Вам понадобится:
- 700 г куриных бедер;
- 2 луковицы;
- 1 сладкий перец;
- 300 г томатного пюре;
- 3-4 зуб. чеснока;
- пучок кинзы;
- хмели-сунели;
- соль.
Способ приготовления
Нарезать лук полукольцами, сладкий перец полосками. Чеснок пропустить через пресс. Разогреть сковороду, выложить куриные бедра шкуркой вниз, обжарить до румяной корочки с обеих сторон. Переложить на тарелку.
В той же сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавить перец, готовить еще 3-4 минуты.
Влить томатное пюре, добавить чеснок, хмели-сунели и соль по вкусу. Перемешать.
Выложить бедра обратно в сковороду, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 20-25 минут. Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой.
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