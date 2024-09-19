Надійний маринад для квашених помідорів на зиму — покроковий рецепт

Квашені помідори. Фото: Freepik

Квашені помідори — це не лише смачний, але й корисний продукт. Вони багаті на вітаміни та мікроелементи, сприяють покращенню травлення та зміцненню імунної системи. Квашені помідори можна використовувати як самостійну закуску або додавати до різноманітних страв, що робить їх універсальним продуктом на вашому столі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.

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Вам знадобиться (інгредієнти на 3-літрову):

помідори 2-2,5 кг;

вода 2 л;

сіль 3 ст.л;

цукор 2 ст. л (на кожен літр води додається 1 ст. л цукру з гіркою);

часник від 10 до 5 зубків;

листя хрону;

лавровий лист 2-3 шт;

кріп;

перець горошком 10-15 горошин;

перець духм'яний 2-3 горошини.

Спосіб приготування

Помідори потрібно помити, зелень підготувати.

Зелень і помідори. Фото: Скриншот YouTube @nata_danulyk

Для маринаду до трьох л води додати три столові ложки солі та дві столові ложки цукру. На кожен літр води додається одна столова ложка цукру з гіркою.

Вода та сіль. Фото: Скриншот YouTube @nata_danulyk

До банки або відра додати часник від 10 до 5 зубків, листя хрону, лавровий лист 2-3 шт, кріп, перець горошком 10-15 горошин та перець духм'яний 2-3 горошини. Скласти помідори та все залити маринадом. Залишити при кімнатній температурі на 3-5. Потім перемістити в прохолодне місце для зберігання.

Квашені помідори. Фото: Скриншот YouTube @nata_danulyk

Щоб не утворювалася пліснява після бродіння (це 3-4 дні), треба буде додати 1 ст. л порошку гірчиці.

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