Надежный маринад для квашеных помидоров на зиму – пошаговый рецепт

Рецепт квашеных помидоров на зиму — проверенный маринад, чтобы томаты хранились круглый год
Квашенные помидоры — это не только вкусный, но и полезный продукт. Они богаты витаминами и микроэлементами, способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы. Квашенные помидоры можно использовать как самостоятельную закуску или добавлять в разнообразные блюда, что делает их универсальным продуктом на вашем столе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.
Вам понадобится (ингредиенты на 3-литровую):
- помидоры 2-2,5 кг;
- вода 2 л;
- соль 3 ст.л;
- сахар 2 ст. л (на каждый литр воды добавляется 1 ст. л сахара с горкой);
- чеснок от 10 до 5 зубков;
- листья хрена;
- лавровый лист 2-3 шт;
- укроп;
- перец горошком 10-15 горошин;
- перец душистый 2-3 горошины.
Способ приготовления
Помидоры нужно вымыть, зелень подготовить.
Для маринада к трем л воды добавить три столовых ложки соли и две столовых ложки сахара. На каждый литр воды добавляется столовая ложка сахара с горкой.
К банке или ведру добавить чеснок от 10 до 5 зубков, листья хрена, лавровый лист 2-3 шт, укроп, перец горошком 10-15 горошин и перец душистый 2-3 горошины. Сложить помидоры и все залить маринадом. Оставить при комнатной температуре на 3–5. Затем переместите в прохладное место для хранения.
Чтобы не образовывалась плесень после брожения (это 3-4 дня), нужно будет добавить 1 ст. л порошка горчицы.
Раньше мы писали о рецепте помидоров половинками с луком на зиму — рецепт, проверенный не одним поколением.
Также советуем ознакомиться с рецептом помидоров на зиму по-мариупольски по рецепту мамы — без стерилизации, без уксуса, с базиликом.
Еще мы рассказывали о рецепте маринованных помидоров, который передается по наследству.
Или рецепт сладко-пряных помидоров на зиму со вкусным маринадом, который можно пить.
Читайте Новини.LIVE!