Надежный маринад для квашеных помидоров на зиму – пошаговый рецепт

Квашеные помидоры. Фото: Freepik

Квашенные помидоры — это не только вкусный, но и полезный продукт. Они богаты витаминами и микроэлементами, способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы. Квашенные помидоры можно использовать как самостоятельную закуску или добавлять в разнообразные блюда, что делает их универсальным продуктом на вашем столе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.

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Вам понадобится (ингредиенты на 3-литровую):

помидоры 2-2,5 кг;

вода 2 л;

соль 3 ст.л;

сахар 2 ст. л (на каждый литр воды добавляется 1 ст. л сахара с горкой);

чеснок от 10 до 5 зубков;

листья хрена;

лавровый лист 2-3 шт;

укроп;

перец горошком 10-15 горошин;

перец душистый 2-3 горошины.

Способ приготовления

Помидоры нужно вымыть, зелень подготовить.

Зелень и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @nata_danulyk

Для маринада к трем л воды добавить три столовых ложки соли и две столовых ложки сахара. На каждый литр воды добавляется столовая ложка сахара с горкой.

Вода и соль. Фото: Скриншот YouTube @nata_danulyk

К банке или ведру добавить чеснок от 10 до 5 зубков, листья хрена, лавровый лист 2-3 шт, укроп, перец горошком 10-15 горошин и перец душистый 2-3 горошины. Сложить помидоры и все залить маринадом. Оставить при комнатной температуре на 3–5. Затем переместите в прохладное место для хранения.

Квашеные помидоры. Фото: Скриншот YouTube @nata_danulyk

Чтобы не образовывалась плесень после брожения (это 3-4 дня), нужно будет добавить 1 ст. л порошка горчицы.

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