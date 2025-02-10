Приголомшливий рецепт квасолі з м’ясом у духовці — рецепт ситної вечері, яка тане в роті

Квасоля з м'ясом. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Ситна, ароматна та неймовірно смачна квасоля з м’ясом у духовці — це ідеальна страва для обіду чи вечері. Мінімум зусиль, прості інгредієнти, а результат перевершує всі очікування. Спеції, томатний соус і ніжне м’ясо роблять цю страву справжнім кулінарним шедевром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

квасоля (сира) — 400 г;

щоковина або підчеревина — 250 г;

м’ясо — 400 г;

цибуля — 1-2 шт.;

морква — 1-2 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

аджика — 1 ст. л.;

томатний сік — 200 мл;

овочевий бульйон — 500-600 мл;

паприка — за смаком;

сіль — за смаком;

приправа для овочів — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Замочити квасолю у великій кількості води на 12 годин. Щоковину та м’ясо нарізати великими кубиками. Розігріти сковороду, обсмажити щоковину до золотистого кольору, перекласти на тарілку.

М’ясо на пательні. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

У тій самій сковороді обсмажити м’ясо до рум’яної скоринки, потім також прибрати. Цибулю нарізати півкільцями, обсмажити до м’якості. Додати моркву, нарізану чверть кільцями, смажити ще 3 хвилини. Додати томатну пасту та аджику, перемішати, смажити 1-2 хвилини.

Томатний соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Влити томатний сік, довести до кипіння. Додати спеції, зменшити вогонь і тушкувати 5 хвилин. На дно форми для запікання викласти щоковину, додати кілька ложок засмажки. Висипати квасолю, викласти решту засмажки та розподілити м’ясо.

Приготування квасолі. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Залити все овочевим бульйоном, накрити кришкою або фольгою. Відправити у розігріту духовку при 180 °C на 1,5-2 години, поки квасоля не стане м’якою. Перед подачею перемішати та подавати гарячою.

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