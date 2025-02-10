Потрясающий рецепт фасоли с мясом в духовке – рецепт сытного ужина, который тает во рту

Фасоль с мясом. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Сытная, ароматная и невероятно вкусная фасоль с мясом в духовке — это идеальное блюдо для обеда или ужина. Минимум усилий, простые ингредиенты, а результат превосходит все ожидания. Специи, томатный соус и нежное мясо делают это блюдо настоящим кулинарным шедевром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук – простые рецепты.

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Вам понадобится:

фасоль (сырая) — 400 г;

щековина или подчеревина — 250 г;

мясо — 400 г;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

аджика — 1 ст. л.;

томатный сок — 200 мл;

овощной бульон — 500-600 мл;

паприка — по вкусу;

соль — по вкусу;

приправа для овощей — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Замочить фасоль в большом количестве воды на 12 часов. Щековину и мясо нарезать крупными кубиками. Разогреть сковороду, обжарить щековину до золотистого цвета, переложить на тарелку.

Мясо на сковороде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

В той же сковороде обжарить мясо до румяной корочки, затем также убрать. Лук нарезать полукольцами, обжарить до мягкости. Добавить морковь, нарезанную четверть кольцами, жарить еще 3 минуты. Добавить томатную пасту и аджику, перемешать, жарить 1-2 минуты.

Томатный соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Влить томатный сок, довести до кипения. Добавить специи, уменьшить огонь и тушить 5 минут. На дно формы для запекания выложить щековину, добавить несколько ложек зажарки. Высыпать фасоль, выложить оставшуюся зажарку и распределить мясо.

Приготовление фасоли. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Залить все овощным бульоном, накрыть крышкой или фольгой. Отправить в разогретую духовку при 180 °C на 1,5-2 часа, пока фасоль не станет мягкой. Перед подачей перемешать и подавать горячей.

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