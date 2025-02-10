Потрясающий рецепт фасоли с мясом в духовке – рецепт сытного ужина, который тает во рту

Рецепт фасоли с мясом в духовке — простое приготовление
Сытная, ароматная и невероятно вкусная фасоль с мясом в духовке — это идеальное блюдо для обеда или ужина. Минимум усилий, простые ингредиенты, а результат превосходит все ожидания. Специи, томатный соус и нежное мясо делают это блюдо настоящим кулинарным шедевром.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук – простые рецепты.
Вам понадобится:
- фасоль (сырая) — 400 г;
- щековина или подчеревина — 250 г;
- мясо — 400 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- аджика — 1 ст. л.;
- томатный сок — 200 мл;
- овощной бульон — 500-600 мл;
- паприка — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- приправа для овощей — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Замочить фасоль в большом количестве воды на 12 часов. Щековину и мясо нарезать крупными кубиками. Разогреть сковороду, обжарить щековину до золотистого цвета, переложить на тарелку.
В той же сковороде обжарить мясо до румяной корочки, затем также убрать. Лук нарезать полукольцами, обжарить до мягкости. Добавить морковь, нарезанную четверть кольцами, жарить еще 3 минуты. Добавить томатную пасту и аджику, перемешать, жарить 1-2 минуты.
Влить томатный сок, довести до кипения. Добавить специи, уменьшить огонь и тушить 5 минут. На дно формы для запекания выложить щековину, добавить несколько ложек зажарки. Высыпать фасоль, выложить оставшуюся зажарку и распределить мясо.
Залить все овощным бульоном, накрыть крышкой или фольгой. Отправить в разогретую духовку при 180 °C на 1,5-2 часа, пока фасоль не станет мягкой. Перед подачей перемешать и подавать горячей.
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