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Рецепт фасоли с мясом в духовке — простое приготовление

10 февраля 2025 14:28
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Потрясающий рецепт фасоли с мясом в духовке – рецепт сытного ужина, который тает во рту
Фасоль с мясом. Фото: скриншот YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сытная, ароматная и невероятно вкусная фасоль с мясом в духовке — это идеальное блюдо для обеда или ужина. Минимум усилий, простые ингредиенты, а результат превосходит все ожидания. Специи, томатный соус и нежное мясо делают это блюдо настоящим кулинарным шедевром.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • фасоль (сырая) — 400 г;
  • щековина или подчеревина — 250 г;
  • мясо — 400 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • аджика — 1 ст. л.;
  • томатный сок — 200 мл;
  • овощной бульон — 500-600 мл;
  • паприка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • приправа для овощей — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Замочить фасоль в большом количестве воды на 12 часов. Щековину и мясо нарезать крупными кубиками. Разогреть сковороду, обжарить щековину до золотистого цвета, переложить на тарелку.

рецепт квасолі з м'ясом у духовці
Мясо на сковороде. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

В той же сковороде обжарить мясо до румяной корочки, затем также убрать. Лук нарезать полукольцами, обжарить до мягкости. Добавить морковь, нарезанную четверть кольцами, жарить еще 3 минуты. Добавить томатную пасту и аджику, перемешать, жарить 1-2 минуты.

простий рецепт квасолі з м'ясом у духовці
Томатный соус. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Влить томатный сок, довести до кипения. Добавить специи, уменьшить огонь и тушить 5 минут. На дно формы для запекания выложить щековину, добавить несколько ложек зажарки. Высыпать фасоль, выложить оставшуюся зажарку и распределить мясо.

смачний рецепт квасолі з м'ясом у духовці
Приготовление фасоли. Фото: скриншот YouTube @panfartuh

Залить все овощным бульоном, накрыть крышкой или фольгой. Отправить в разогретую духовку при 180 °C на 1,5-2 часа, пока фасоль не станет мягкой. Перед подачей перемешать и подавать горячей.

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