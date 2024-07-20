Рецепт приготування квасу з бузини — покроковий рецепт

Квас з бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

Квас із бузини вважається корисним для здоров'я. Він містить більшість необхідних людини елементів: цинк, залізо, мідь, селен і кальцій. Цей тонізуючий напій сприяє зміцненню організму, імунної системи, як наслідок покращується стан шкіри. Він чудово втамовує спрагу в літню спеку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ДАЧеЧКА.

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Вам знадобиться:

суцвіття бузини чорної 15 штук;

цукор 1 кг;

лимон або лайм 3 шт (або лимонна кислота 30 г);

вода питна хорошої якості 10 л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно обрати стиглі суцвіття бузини. Збирати її потрібно в суху погоду.

Квіти бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

Посуд в якому будете готувати квас потрібно гарно помити та обробити содою. Для квасу беремо квіти з пилком.

Приготування квасу. Фото: YouTube @DAchEchKA

До квітів додати 1 кг цукру та сік одного лимона. Налити 10 л чистої води. Все перемішати до повного розчинення цукру.

Приготування квасу з бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

Залишити квас на 5 діб при кімнатній температурі. Через добу витягти лимон. Через 5 діб процідіти та можна споживати або поставити на дозрівання в прохолодне місце.

Квас з бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

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