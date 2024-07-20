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Рецепт квасу із бузини — зміцнює імунітет та покращує шкіру

20 липня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Рецепт приготування квасу з бузини — покроковий рецепт
Квас з бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Квас із бузини вважається корисним для здоров'я. Він містить більшість необхідних людини елементів: цинк, залізо, мідь, селен і кальцій. Цей тонізуючий напій сприяє зміцненню організму, імунної системи, як наслідок покращується стан шкіри. Він чудово втамовує спрагу в літню спеку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі ДАЧеЧКА.

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Вам знадобиться: 

  • суцвіття бузини чорної 15 штук;
  • цукор 1 кг;
  • лимон або лайм 3 шт (або лимонна кислота 30 г);
  • вода питна хорошої якості 10 л. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно обрати стиглі суцвіття бузини. Збирати її потрібно в суху погоду. 

рецепт квасу з бузини
Квіти бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

Посуд в якому будете готувати квас потрібно гарно помити та обробити содою. Для квасу беремо квіти з пилком. 

простий рецепт квасу з бузини
Приготування квасу. Фото: YouTube @DAchEchKA

До квітів додати 1 кг цукру та сік одного лимона. Налити 10 л чистої води. Все перемішати до повного розчинення цукру. 

корисний рецепт квасу з бузини
Приготування квасу з бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

Залишити квас на 5 діб при кімнатній температурі. Через добу витягти лимон. Через 5 діб процідіти та можна споживати або поставити на дозрівання в прохолодне місце. 

смачний та корисний рецепт квасу з бузини
Квас з бузини. Фото: YouTube @DAchEchKA

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