Рецепт приготування квасу з бузини — покроковий рецепт

Рецепт квасу із бузини — зміцнює імунітет та покращує шкіру
Квас із бузини вважається корисним для здоров'я. Він містить більшість необхідних людини елементів: цинк, залізо, мідь, селен і кальцій. Цей тонізуючий напій сприяє зміцненню організму, імунної системи, як наслідок покращується стан шкіри. Він чудово втамовує спрагу в літню спеку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі ДАЧеЧКА.
Вам знадобиться:
- суцвіття бузини чорної 15 штук;
- цукор 1 кг;
- лимон або лайм 3 шт (або лимонна кислота 30 г);
- вода питна хорошої якості 10 л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно обрати стиглі суцвіття бузини. Збирати її потрібно в суху погоду.
Посуд в якому будете готувати квас потрібно гарно помити та обробити содою. Для квасу беремо квіти з пилком.
До квітів додати 1 кг цукру та сік одного лимона. Налити 10 л чистої води. Все перемішати до повного розчинення цукру.
Залишити квас на 5 діб при кімнатній температурі. Через добу витягти лимон. Через 5 діб процідіти та можна споживати або поставити на дозрівання в прохолодне місце.
Раніше ми писали про рецепт компоту з черешні — смачний та освіжаючий напій.
Ще ми розповідали про старий рецепт густого вишневого варення з вишні, яке не темніє.
Також ми писали про сезон шовковиці — ідеї корисних вітамінних заготовок на зиму.
Радимо ознайомитися із заготівлею на зиму — консервований полуничний компот із лимоном.
Читайте Новини.LIVE!