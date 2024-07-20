Рецепт приготовления кваса из бузины – пошаговый рецепт

Квас из бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

Квас из бузины считается полезным для здоровья. Он содержит большинство необходимых для человека элементов: цинк, железо, медь, селен и кальций. Этот тонизирующий напиток способствует укреплению организма, иммунной системы, как следствие, улучшается состояние кожи. Он прекрасно утоляет жажду в летнюю жару.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ДАЧЕЧКА.

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Вам понадобится:

соцветие бузины черной 15 штук;

сахар 1 кг;

лимон или лайм 3 шт (или лимонная кислота 30 г);

вода питьевая хорошего качества 10 л.

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать соцветия бузины. Собирать ее нужно в сухую погоду.

Цветы бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

Посуду, в которой будете готовить квас, нужно хорошо помыть и обработать содой. Для кваса берем цветы с пыльцой.

Приготовление кваса. Фото: YouTube @DAchEchKA

К цветам добавить 1 кг сахара и сок одного лимона. Налить 10 л чистой воды. Все перемешать до полного растворения сахара.

Приготовление кваса из бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

Оставить квас на 5 дней при комнатной температуре. Через в сутки вытащить лимон. Через 5 суток процедить и можно употреблять или поставить на досозревание в прохладное место.

Квас из бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

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