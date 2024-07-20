Рецепт приготовления кваса из бузины – пошаговый рецепт

Рецепт кваса из бузины — укрепляет иммунитет и улучшает кожу
Квас из бузины считается полезным для здоровья. Он содержит большинство необходимых для человека элементов: цинк, железо, медь, селен и кальций. Этот тонизирующий напиток способствует укреплению организма, иммунной системы, как следствие, улучшается состояние кожи. Он прекрасно утоляет жажду в летнюю жару.
Рецепт опубликовали на YouTube канале ДАЧЕЧКА.
Вам понадобится:
- соцветие бузины черной 15 штук;
- сахар 1 кг;
- лимон или лайм 3 шт (или лимонная кислота 30 г);
- вода питьевая хорошего качества 10 л.
Способ приготовления
Сначала нужно выбрать соцветия бузины. Собирать ее нужно в сухую погоду.
Посуду, в которой будете готовить квас, нужно хорошо помыть и обработать содой. Для кваса берем цветы с пыльцой.
К цветам добавить 1 кг сахара и сок одного лимона. Налить 10 л чистой воды. Все перемешать до полного растворения сахара.
Оставить квас на 5 дней при комнатной температуре. Через в сутки вытащить лимон. Через 5 суток процедить и можно употреблять или поставить на досозревание в прохладное место.
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