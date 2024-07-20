Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Рецепт кваса из бузины — укрепляет иммунитет и улучшает кожу arrow

Рецепт кваса из бузины — укрепляет иммунитет и улучшает кожу

20 июля 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Рецепт приготовления кваса из бузины – пошаговый рецепт
Квас из бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Квас из бузины считается полезным для здоровья. Он содержит большинство необходимых для человека элементов: цинк, железо, медь, селен и кальций. Этот тонизирующий напиток способствует укреплению организма, иммунной системы, как следствие, улучшается состояние кожи. Он прекрасно утоляет жажду в летнюю жару.

Рецепт опубликовали на YouTube канале ДАЧЕЧКА.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • соцветие бузины черной 15 штук;
  • сахар 1 кг;
  • лимон или лайм 3 шт (или лимонная кислота 30 г);
  • вода питьевая хорошего качества 10 л. 

Способ приготовления

Сначала нужно выбрать соцветия бузины. Собирать ее нужно в сухую погоду.

рецепт кваса из бузины
Цветы бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

Посуду, в которой будете готовить квас, нужно хорошо помыть и обработать содой. Для кваса берем цветы с пыльцой.

простой рецепт кваса из бузины
Приготовление кваса. Фото: YouTube @DAchEchKA

К цветам добавить 1 кг сахара и сок одного лимона. Налить 10 л чистой воды. Все перемешать до полного растворения сахара.

полезный рецепт кваса из бузины
Приготовление кваса из бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

Оставить квас на 5 дней при комнатной температуре. Через в сутки вытащить лимон. Через 5 суток процедить и можно употреблять или поставить на досозревание в прохладное место.

вкусный и полезный рецепт кваса из бузины
Квас из бузины. Фото: YouTube @DAchEchKA

Раньше мы писали о рецепте компота из черешни — вкусный и освежающий напиток.

Еще мы рассказывали о старом рецепте густого вишневого варенья из вишни, которое не темнеет.

Также мы писали о сезоне шелковицы — идеях полезных витаминных заготовок на зиму.

Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

лайфхаки рецепты холодный напиток квас бузина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня