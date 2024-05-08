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Рецепт лазаньї — ідеальне поєднання м'яса, сиру та соусів

8 травня 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати лазанью, простий рецепт — фото та відео
Лазанья із соусом. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ідеальне поєднання м'яса, сиру та соусів. Автор рецепта гарантує, що ця лазанья розірве ваші смакові рецептори від насолоди. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel

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Вам знадобиться: 

  • листи лазаньї — 18 шт. (під велику форму);
  • сир твердий — 250 г;
  • моцарела — 1 пачка (150 г);
  • фарш свинячий — 800 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • олія;
  • соус гострий (за бажанням);
  • соус томатний — 200 г;
  • сіль;
  • копчена паприка;
  • італійські трави.

Соус бешамель:

  • масло вершкове — 60 г;
  • молоко — 550 мл;
  • борошно — 100 г;
  • сіль;
  • мускатний горіх. 

Спосіб приготування 

Приготуємо м’ясну начинку: цибулю нарізаємо дрібними шматочками. Обсмажуємо. Потім додаємо нарізану кубиками моркву і теж обсмажити до золотистості.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Прибираємо в окрему місткість і на цій же сковороді смажимо фарш до готовності.  Повертаємо туди засмажку. 

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Додавання фаршу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додаємо подрібнений часник, сіль, спеції та томатну пасту.  Тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин, щоб поєдналися всі смаки.

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Томатна паста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Натираємо сири на великій тертці. Готуємо соус бешамель.

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Листи для лазаньї. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Відварюємо листи лазаньї по 1 хвилині, щоб вони стали м'якими та наша лазанья вийшла більш соковитою. 

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Приготування лазаньї. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Збираємо лазанью. Відправляємо до духовки на 40 хвилин при температурі 180 °С на режимі духовки верхній-нижній жар. 

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Готова лазанья. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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