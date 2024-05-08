Як приготувати лазанью, простий рецепт — фото та відео

Рецепт лазаньї — ідеальне поєднання м'яса, сиру та соусів
Ідеальне поєднання м'яса, сиру та соусів. Автор рецепта гарантує, що ця лазанья розірве ваші смакові рецептори від насолоди.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.
Вам знадобиться:
- листи лазаньї — 18 шт. (під велику форму);
- сир твердий — 250 г;
- моцарела — 1 пачка (150 г);
- фарш свинячий — 800 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- олія;
- соус гострий (за бажанням);
- соус томатний — 200 г;
- сіль;
- копчена паприка;
- італійські трави.
Соус бешамель:
- масло вершкове — 60 г;
- молоко — 550 мл;
- борошно — 100 г;
- сіль;
- мускатний горіх.
Спосіб приготування
Приготуємо м’ясну начинку: цибулю нарізаємо дрібними шматочками. Обсмажуємо. Потім додаємо нарізану кубиками моркву і теж обсмажити до золотистості.
Прибираємо в окрему місткість і на цій же сковороді смажимо фарш до готовності. Повертаємо туди засмажку.
Додаємо подрібнений часник, сіль, спеції та томатну пасту. Тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин, щоб поєдналися всі смаки.
Натираємо сири на великій тертці. Готуємо соус бешамель.
Відварюємо листи лазаньї по 1 хвилині, щоб вони стали м'якими та наша лазанья вийшла більш соковитою.
Збираємо лазанью. Відправляємо до духовки на 40 хвилин при температурі 180 °С на режимі духовки верхній-нижній жар.
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