Як приготувати лазанью, простий рецепт — фото та відео

Лазанья із соусом. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Ідеальне поєднання м'яса, сиру та соусів. Автор рецепта гарантує, що ця лазанья розірве ваші смакові рецептори від насолоди.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Oksana's delicious food channel.

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Вам знадобиться:

листи лазаньї — 18 шт. (під велику форму);

сир твердий — 250 г;

моцарела — 1 пачка (150 г);

фарш свинячий — 800 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

часник — 4 зубчики;

олія;

соус гострий (за бажанням);

соус томатний — 200 г;

сіль;

копчена паприка;

італійські трави.

Соус бешамель:

масло вершкове — 60 г;

молоко — 550 мл;

борошно — 100 г;

сіль;

мускатний горіх.

Спосіб приготування

Приготуємо м’ясну начинку: цибулю нарізаємо дрібними шматочками. Обсмажуємо. Потім додаємо нарізану кубиками моркву і теж обсмажити до золотистості.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Прибираємо в окрему місткість і на цій же сковороді смажимо фарш до готовності. Повертаємо туди засмажку.

Додавання фаршу. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Додаємо подрібнений часник, сіль, спеції та томатну пасту. Тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин, щоб поєдналися всі смаки.

Томатна паста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Натираємо сири на великій тертці. Готуємо соус бешамель.

Листи для лазаньї. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Відварюємо листи лазаньї по 1 хвилині, щоб вони стали м'якими та наша лазанья вийшла більш соковитою.

Приготування лазаньї. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Збираємо лазанью. Відправляємо до духовки на 40 хвилин при температурі 180 °С на режимі духовки верхній-нижній жар.

Готова лазанья. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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