Как приготовить лазанью, простой рецепт – фото и видео

Лазанья с соусом. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Идеальное сочетание мяса, сыра и соусов. Автор рецепта гарантирует, что эта лазанья разорвет ваши вкусовые рецепторы от наслаждения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

листья лазаньи — 18 шт. (под большую форму);

сыр твердый — 250 г;

моцарелла — 1 пачка (150 г);

фарш свиной — 800 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

масло;

соус острый (по желанию);

соус томатный — 200 г;

соль;

копченая паприка;

итальянские травы.

Соус бешамель:

масло сливочное — 60 г;

молоко — 550 мл;

мука — 100 г;

соль;

мускатный орех.

Способ приготовления

Приготовим мясную начинку: лук нарезаем мелкими кусочками. Обжариваем. Затем добавляем нарезанную кубиками морковь и тоже обжарим до золотистости.

Морковь и лук. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Убираем в отдельную емкость и на этой же сковороде жарим фарш до готовности. Возвращаем туда зажарку.

Добавление фарша. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавляем измельченный чеснок, соль, специи и томатную пасту. Тушим на маленьком огне 10 минут, чтобы объединились все вкусы.

Томатная паста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Натираем сыры на большой терке. Готовим соус бешамель.

Листы для лазаньи. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Отвариваем листы лазаньи по 1 минуте, чтобы они стали мягкими и наша лазанья получилась более сочной.

Приготовление лазаньи. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Собираем лазанью. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 °С на режиме духовки верхний-нижний жар.

Готовая лазанья. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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