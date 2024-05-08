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Рецепт лазаньи — идеальное сочетание мяса, сыра и соусов

8 мая 2024 19:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить лазанью, простой рецепт – фото и видео
Лазанья с соусом. Фото: YouTube @ksuu_cooking
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Идеальное сочетание мяса, сыра и соусов. Автор рецепта гарантирует, что эта лазанья разорвет ваши вкусовые рецепторы от наслаждения.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.

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Вам понадобится:

  • листья лазаньи — 18 шт. (под большую форму);
  • сыр твердый — 250 г;
  • моцарелла — 1 пачка (150 г);
  • фарш свиной — 800 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • масло;
  • соус острый (по желанию);
  • соус томатный — 200 г;
  • соль;
  • копченая паприка;
  • итальянские травы.

Соус бешамель:

  • масло сливочное — 60 г;
  • молоко — 550 мл;
  • мука — 100 г;
  • соль;
  • мускатный орех.

Способ приготовления

Приготовим мясную начинку: лук нарезаем мелкими кусочками. Обжариваем. Затем добавляем нарезанную кубиками морковь и тоже обжарим до золотистости.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Убираем в отдельную емкость и на этой же сковороде жарим фарш до готовности. Возвращаем туда зажарку.

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Добавление фарша. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Добавляем измельченный чеснок, соль, специи и томатную пасту. Тушим на маленьком огне 10 минут, чтобы объединились все вкусы.

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Томатная паста. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Натираем сыры на большой терке. Готовим соус бешамель.

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Листы для лазаньи. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Отвариваем листы лазаньи по 1 минуте, чтобы они стали мягкими и наша лазанья получилась более сочной.

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Приготовление лазаньи. Фото: YouTube @ksuu_cooking

Собираем лазанью. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 °С на режиме духовки верхний-нижний жар.

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Готовая лазанья. Фото: YouTube @ksuu_cooking

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