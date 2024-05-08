Как приготовить лазанью, простой рецепт – фото и видео

Рецепт лазаньи — идеальное сочетание мяса, сыра и соусов
Идеальное сочетание мяса, сыра и соусов. Автор рецепта гарантирует, что эта лазанья разорвет ваши вкусовые рецепторы от наслаждения.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Oksana's delicious food channel.
Вам понадобится:
- листья лазаньи — 18 шт. (под большую форму);
- сыр твердый — 250 г;
- моцарелла — 1 пачка (150 г);
- фарш свиной — 800 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- масло;
- соус острый (по желанию);
- соус томатный — 200 г;
- соль;
- копченая паприка;
- итальянские травы.
Соус бешамель:
- масло сливочное — 60 г;
- молоко — 550 мл;
- мука — 100 г;
- соль;
- мускатный орех.
Способ приготовления
Приготовим мясную начинку: лук нарезаем мелкими кусочками. Обжариваем. Затем добавляем нарезанную кубиками морковь и тоже обжарим до золотистости.
Убираем в отдельную емкость и на этой же сковороде жарим фарш до готовности. Возвращаем туда зажарку.
Добавляем измельченный чеснок, соль, специи и томатную пасту. Тушим на маленьком огне 10 минут, чтобы объединились все вкусы.
Натираем сыры на большой терке. Готовим соус бешамель.
Отвариваем листы лазаньи по 1 минуте, чтобы они стали мягкими и наша лазанья получилась более сочной.
Собираем лазанью. Отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 °С на режиме духовки верхний-нижний жар.
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