Як приготувати відомий пиріг із сливами — покроковий рецепт приготування

Рецепт легендарного пирога зі сливами, що підкорив серця мільйонів
Дуже смачний та простий пиріг зі сливами. Начинка соковита, а тісто ніжне, м'яке просто тане в роті. Обов'язково спробуйте поєднання кориці зі сливою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цукор 100-120 г;
- ванільний цукор 10 г;
- сіль щіпка;
- яйця 2 шт.;
- борошно 120 г;
- розпушувач 1 ч. л.;
- зливу 8-10 шт.
Для посипання:
- цукор 2 ч. л.;
- кориця 1 ч. л.
Спосіб приготування
Збити м'яке вершкове масло з щіпкою солі, цукром і ванільним цукром до пишності.
По одному додати яйця, добре збиваючи масу щоразу. Змішати борошно з розпушувачем, додати до інших інгредієнтів і перемішати до однорідності на невеликих оборотах міксера.
Розрізати навпіл сливи і видалити кісточки зі слив. Змастити форму вершковим маслом і посипати борошном.
Викласти тісто рівним шаром. Зверху покласти половинки слив. Змішати цукор з корицею та посипати пиріг зверху.
Випікати 40-45 хвилин при температурі 180 ºС. Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.
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