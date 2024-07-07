Як приготувати відомий пиріг із сливами — покроковий рецепт приготування

Пиріг зі сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний та простий пиріг зі сливами. Начинка соковита, а тісто ніжне, м'яке просто тане в роті. Обов'язково спробуйте поєднання кориці зі сливою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

цукор 100-120 г;

ванільний цукор 10 г;

сіль щіпка;

яйця 2 шт.;

борошно 120 г;

розпушувач 1 ч. л.;

зливу 8-10 шт.

Для посипання:

цукор 2 ч. л.;

кориця 1 ч. л.

Спосіб приготування

Збити м'яке вершкове масло з щіпкою солі, цукром і ванільним цукром до пишності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По одному додати яйця, добре збиваючи масу щоразу. Змішати борошно з розпушувачем, додати до інших інгредієнтів і перемішати до однорідності на невеликих оборотах міксера.

Приготування пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Розрізати навпіл сливи і видалити кісточки зі слив. Змастити форму вершковим маслом і посипати борошном.

Сливи у тесті. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти тісто рівним шаром. Зверху покласти половинки слив. Змішати цукор з корицею та посипати пиріг зверху.

Пиріг зі сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40-45 хвилин при температурі 180 ºС. Готовий пиріг посипати цукровою пудрою.

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