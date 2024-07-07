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Рецепт легендарного пирога со сливами, покоривший сердца миллионов

7 июля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить известный пирог со сливами — пошаговый рецепт приготовления
Пирог со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой пирог со сливами. Начинка сочная, а тесто нежное, мягкое — просто тает во рту. Обязательно попробуйте сочетание корицы со сливой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • сахар 100-120 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль щепотка;
  • яйца 2 шт;
  • мука 120 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л;
  • слива 8-10 шт. 

Для посыпки:

  • сахар 2 ч.л;
  • корица 1 ч.л.

Способ приготовления 

Взбить мягкое сливочное масло со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышности.

приготовление теста для пирога
Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По одному добавить яйца, хорошо взбивая массу каждый раз. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам и перемешать до полной однородности на маленьких оборотах миксера.

пирог со сливами рецепт
Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать сливы пополам и удалить косточки из слив.  Смазать форму сливочным маслом и посыпать мукой. 

пирог со сливами
Сливы в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить тесто ровным слоем. Сверху положить половинки слив. Смешать сахар с корицей и посыпать пирог сверху.

кусочек пирога со сливами
Пирог со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут при температуре 180 ºС. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой. 

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