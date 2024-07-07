Как приготовить известный пирог со сливами — пошаговый рецепт приготовления

Пирог со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой пирог со сливами. Начинка сочная, а тесто нежное, мягкое — просто тает во рту. Обязательно попробуйте сочетание корицы со сливой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

сахар 100-120 г;

ванильный сахар 10 г;

соль щепотка;

яйца 2 шт;

мука 120 г;

разрыхлитель 1 ч.л;

слива 8-10 шт.

Для посыпки:

сахар 2 ч.л;

корица 1 ч.л.

Способ приготовления

Взбить мягкое сливочное масло со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По одному добавить яйца, хорошо взбивая массу каждый раз. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам и перемешать до полной однородности на маленьких оборотах миксера.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Разрезать сливы пополам и удалить косточки из слив. Смазать форму сливочным маслом и посыпать мукой.

Сливы в тесте. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить тесто ровным слоем. Сверху положить половинки слив. Смешать сахар с корицей и посыпать пирог сверху.

Пирог со сливами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут при температуре 180 ºС. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

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