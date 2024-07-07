Как приготовить известный пирог со сливами — пошаговый рецепт приготовления

Рецепт легендарного пирога со сливами, покоривший сердца миллионов
Очень вкусный и простой пирог со сливами. Начинка сочная, а тесто нежное, мягкое — просто тает во рту. Обязательно попробуйте сочетание корицы со сливой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- сахар 100-120 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль щепотка;
- яйца 2 шт;
- мука 120 г;
- разрыхлитель 1 ч.л;
- слива 8-10 шт.
Для посыпки:
- сахар 2 ч.л;
- корица 1 ч.л.
Способ приготовления
Взбить мягкое сливочное масло со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышности.
По одному добавить яйца, хорошо взбивая массу каждый раз. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к остальным ингредиентам и перемешать до полной однородности на маленьких оборотах миксера.
Разрезать сливы пополам и удалить косточки из слив. Смазать форму сливочным маслом и посыпать мукой.
Выложить тесто ровным слоем. Сверху положить половинки слив. Смешать сахар с корицей и посыпать пирог сверху.
Выпекать 40-45 минут при температуре 180 ºС. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
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