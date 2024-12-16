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Рецепт легендарного торта ХІХ століття, який підкорив усю Європу

16 грудня 2024 03:16
Марина Євтягіна - Редактор
Легендарний торт 19 століття — покроковий рецепт, який підкорив Європу
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Легендарний торт, який підкорив усю Європу в ХІХ столітті, тепер доступний для приготування у вас вдома. Завдяки простому покроковому рецепту, ви зможете відтворити класичний десерт, що став частиною кулінарної історії. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для основи вам знадобиться: 

  • 1 упаковка листкового тіста (450 г).

Для заварного тіста:

  • 60 мл води;
  • 60 мл молока;
  • 65 г борошна;
  • 2-3 яйця;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1/4 ч. л. солі;
  • 1/4 ч. л. цукру.

Для пісочного тіста Штройзель:

  • 50 г горіхового борошна;
  • 50 г пшеничного борошна;
  • 50 г вершкового масла;
  • 50 г цукру.

Для заварного кавового крему: 

  • 350 мл молока;
  • ванільний екстракт (або ванілін, ванільний цукор, стручок натуральної ванілі);
  • 4 жовтки;
  • 80 г цукру;
  • 30 г кукурудзяного крохмалю;
  • 2 ч. л. розчинної кави;
  • 40 г вершкового масла.

Для вершкового крему:

  • 500 г жирних солодких вершків (якщо ви берете звичайні вершки 33% жирності, то 500 мл + 200 г цукрової пудри).

Спосіб приготування 

Для приготування заварного кавового крему встановити на плиту дві каструлі. В одну — влити молоко і додати ванільний екстракт. Перемішати і дати молоку закипіти. В іншу — викласти жовтки, висипати цукор і добре перетерти. Додати крохмаль і перемішати до однорідності.

Коли молоко закипить, висипати в нього каву і розмішати до повного розчинення. Вилити в яєчну суміш 1/3 молока, перемішати і додати решту молока.

Включити газ і заварювати крем 3-5 хвилин до загустіння. Вимкнути плиту, додати вершкове масло і ретельно перемішати. Перекласти в окрему ємність, накрити плівкою та охолодити в холодильнику.

рецепт легендарного торта 19 століття, який підкорив усю Європу
Пісочне тісто Штройзель. 
Фото: gospodynka.com.ua

Для пісочного тіста Штройзель у мисці змішати борошно, горіхове борошно, цукор, перемішати. Додати вершкове масло і перетерти до однорідності. Зібрати тісто в кулю, не замішувати довго, щоб не втратити розсипчастість. Викласти тісто між пергаментом і розкачати до товщини 1,5-2 мм. Покласти в морозильник на кілька годин.

легендарний торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Форма осонови. Фото: gospodynka.com.ua

Для основи присипати робочу поверхню борошном, розкачати листкове тісто до товщини 5 мм. Вирізати кола діаметром 26 см. Наколоти виделкою або покласти ще одне деко зверху. Випікати корж при температурі 180°C 30 хвилин до золотистого кольору.

смачний легендарний торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Випікання тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для заварного тіста в каструлі змішати молоко, воду, сіль, цукор і вершкове масло. Довести до кипіння Висипати просіяне борошно, вимкнути вогонь і ретельно перемішати до загустіння. Включити газ і заварювати тісто 1-2 хвилини, перемішуючи.

незвичайний легендарний торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Заварний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити до 70°C, додати яйця по одному, кожного разу добре перемішуючи. Перекласти тісто в кондитерський мішок і відсаджувати кульки на деко, вистелене пергаментом. Випікати при 180°C 30 хвилин до темно-золотистого кольору.

торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Кульки з крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для вершкового крему збити холодні вершки до стійких пік без цукру. Зрізати кришечки з заварних кульок і відкласти. Перемішати заварний кавовий крем до однорідності, перекласти в кондитерський мішок. Наповнити кульки спочатку кавовим кремом, потім збитими вершками, накрити хрусткими кришечками.

смачний торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Печиво з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити тарілку збитими вершками, викласти корж. Накласти кавовий крем по спіралі, залишаючи 3 см від краю. Оформити краї збитими вершками і покрити всю поверхню торта.

ароматний торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Збірка торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху розташувати заварні кульки, прикрасити за бажанням шоколадною стружкою або кавовими зернами.

чудовий торт 19 століття, який підкорив усю Європу
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

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