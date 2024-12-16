Легендарний торт 19 століття — покроковий рецепт, який підкорив Європу

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Легендарний торт, який підкорив усю Європу в ХІХ столітті, тепер доступний для приготування у вас вдома. Завдяки простому покроковому рецепту, ви зможете відтворити класичний десерт, що став частиною кулінарної історії.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Для основи вам знадобиться:

1 упаковка листкового тіста (450 г).

Для заварного тіста:

60 мл води;

60 мл молока;

65 г борошна;

2-3 яйця;

50 г вершкового масла;

1/4 ч. л. солі;

1/4 ч. л. цукру.

Для пісочного тіста Штройзель:

50 г горіхового борошна;

50 г пшеничного борошна;

50 г вершкового масла;

50 г цукру.

Для заварного кавового крему:

350 мл молока;

ванільний екстракт (або ванілін, ванільний цукор, стручок натуральної ванілі);

4 жовтки;

80 г цукру;

30 г кукурудзяного крохмалю;

2 ч. л. розчинної кави;

40 г вершкового масла.

Для вершкового крему:

500 г жирних солодких вершків (якщо ви берете звичайні вершки 33% жирності, то 500 мл + 200 г цукрової пудри).

Спосіб приготування

Для приготування заварного кавового крему встановити на плиту дві каструлі. В одну — влити молоко і додати ванільний екстракт. Перемішати і дати молоку закипіти. В іншу — викласти жовтки, висипати цукор і добре перетерти. Додати крохмаль і перемішати до однорідності.

Коли молоко закипить, висипати в нього каву і розмішати до повного розчинення. Вилити в яєчну суміш 1/3 молока, перемішати і додати решту молока.

Включити газ і заварювати крем 3-5 хвилин до загустіння. Вимкнути плиту, додати вершкове масло і ретельно перемішати. Перекласти в окрему ємність, накрити плівкою та охолодити в холодильнику.

Пісочне тісто Штройзель.

Фото: gospodynka.com.ua

Для пісочного тіста Штройзель у мисці змішати борошно, горіхове борошно, цукор, перемішати. Додати вершкове масло і перетерти до однорідності. Зібрати тісто в кулю, не замішувати довго, щоб не втратити розсипчастість. Викласти тісто між пергаментом і розкачати до товщини 1,5-2 мм. Покласти в морозильник на кілька годин.

Форма осонови. Фото: gospodynka.com.ua

Для основи присипати робочу поверхню борошном, розкачати листкове тісто до товщини 5 мм. Вирізати кола діаметром 26 см. Наколоти виделкою або покласти ще одне деко зверху. Випікати корж при температурі 180°C 30 хвилин до золотистого кольору.

Випікання тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Для заварного тіста в каструлі змішати молоко, воду, сіль, цукор і вершкове масло. Довести до кипіння Висипати просіяне борошно, вимкнути вогонь і ретельно перемішати до загустіння. Включити газ і заварювати тісто 1-2 хвилини, перемішуючи.

Заварний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодити до 70°C, додати яйця по одному, кожного разу добре перемішуючи. Перекласти тісто в кондитерський мішок і відсаджувати кульки на деко, вистелене пергаментом. Випікати при 180°C 30 хвилин до темно-золотистого кольору.

Кульки з крему. Фото: gospodynka.com.ua

Для вершкового крему збити холодні вершки до стійких пік без цукру. Зрізати кришечки з заварних кульок і відкласти. Перемішати заварний кавовий крем до однорідності, перекласти в кондитерський мішок. Наповнити кульки спочатку кавовим кремом, потім збитими вершками, накрити хрусткими кришечками.

Печиво з тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити тарілку збитими вершками, викласти корж. Накласти кавовий крем по спіралі, залишаючи 3 см від краю. Оформити краї збитими вершками і покрити всю поверхню торта.

Збірка торта. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху розташувати заварні кульки, прикрасити за бажанням шоколадною стружкою або кавовими зернами.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

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